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Самый дорогой город в мире - Осло

26 Декабря 2011, 19:55 | Дальний Восток

Компания Pricerunner провела исследование, в котором попыталась выяснить, какой город в мире самый дорогой.

Перед рождественскими праздниками во многих странах начинается пора активных покупок, причем не только подарков. Компания сравнила цены на 25 продуктов, таких как кофе, бензин, книги и сотовые телефоны, в 32 крупных городах мира. Самым дорогим оказался Осло.

Цены в Осло на 40 процентов выше, чем в среднем по рассмотренным городам. Для сравнения, бразильский город Сан-Паулу находится в списке вторым после Осло, но там цены только на 20 процентов выше среднего показателя. Затем следуют Стокгольм, Сидней и Копенгаген.

Жители норвежской столицы жалуются на высокие цены на услуги парикмахеров, водопроводчиков или стоматологов, а также на высокую стоимость аренды жилья и билетов на общественный транспорт, пишет Dagbladet.

Самое неприятное – очень высокие цены на продукты питания.

Продукты в Осло стоят дороже, чем во многих других городах королевства, и это относится как к молоку, так и к "Кока-коле" и "Биг-маком".

На другом конце шкалы находится индийский город Мумбаи, где цены на 30 процентов ниже среднего показателя, и таиландская столица Бангкок, на 25 процентов ниже.

Если вы хотите путешествовать по Европе и сэкономить как можно больше, то подойдет Варшава. В польской столице цены на 20 процентов ниже среднего показателя по 35 странам мира.

MIGnews.com

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