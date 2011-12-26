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Time назвал главные космические события года

26 Декабря 2011, 03:03 | Дальний Восток

Журнал Time опубликовал десятку самых значимых событий в космосе за 2011 год. Как передает Lenta.Ru, на первом месте оказался запуск марсохода MSL, который состоялся 26 ноября.

Эксперты обратили внимание на размеры аппарата, сравнимые с размерами среднего внедорожника. Планируется, что красной планеты аппарат достигнет в августе 2012 года. На втором месте рейтинга — обнаружение нескольких метеоритов в Антартике. На этом камне найдены составляющие двух типов входящих в состав "молекулы жизни", ДНК, нуклеотидов — аденин и гуанин. По одной из гипотез, находка свидетельствует, что жизнь на Землю могла быть занесена из космоса. Третье место — обнаружение планеты, которая вращается сразу вокруг двух звезд, подобных нашему Солнцу, пишет Правда.ру. Новая планета находится от Земли на расстоянии 200 световых лет, а по размерам близка к Сатурну.

Полностью рейтинг Time выглядит следующим образом:

1. Запуск марсохода MSL

2. "Кирпичики жизни" (аденин и гуанин) внеземного происхождения

3. Обнаружение "Татуина" — экзопланеты в двойной системе

4. Запуск к Юпитеру Juno с фигурками "Лего" на борту

5. Вероятное обнаружение космического алмаза в 10 квинтиллионов карат

6. Зонд Messenger вышел на орбиту Меркурия

7. Вокруг квазара APM 08279+5255 нашли облако воды массой в 140 триллионов масс Мирового океана

8. На орбиту Весты вышел аппарат Dawn

9. Российские "Союзы" стали единственным способом доставки людей на МКС

10. Последний полет шаттла.

Журнал опубликовал еще несколько рейтингов в разделе наука. В частности, в десятке новых видов, открытых в 2011 году, первое место занял жук Stenomorpha roosevelti, названный в честь Теодора Рузвельта, а медицинскую десятку возглавил процесс создания стволовых клеток клонированием.

«Золотой Рог». Источники: Lenta.Ru, Rosbalt.Ru.

Автор: "Лента.Ru" | ИА "Росбалт"
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