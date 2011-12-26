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Минобороны пополнит Армию за счет выпускников вузов
МОСКВА, 8 декабря, ZRPRESS. В армию будут призывать больше выпускников вузов из-за дефицита призывников, сложившегося из-за сложной демографической ситуации в стране.
Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров на встрече с военными атташе. "В России много отсрочек для получения образования. В основном их действие завершается, когда молодой человек получает образование. Это происходит в возрасте 24-25 лет. Поскольку срок призыва у нас — до 27 лет, эту категорию мы намерены призывать в Вооруженные силы", — сказал Макаров на встрече с военными атташе.
В ноябре он отмечал, что российская армия столкнулась с нехваткой молодежи призывного возраста. "Отсрочек появляется все больше и больше, призываемой молодежи все меньше и меньше. Всего 11,7% из всей молодежи мы можем призывать. Из них 60% уходит по состоянию здоровья. Поэтому мы практически стоим перед фактом, что в Вооруженные силы призывать почти некого", — сказал тогда он. Ранее сообщалось, что осенний призыв в российскую армию сократится в текущем году почти в два раза. В октябре-декабре 2011 года на военную службу будет призвано и направлено в войска 135 тыс. 850 граждан.
Между тем, президент РФ Дмитрий Медведев в конце ноября сообщал, что соотношение призывников и контрактников в российской армии через пять-семь лет составит 10% к 90% или 20% к 80%, срок службы в армии увеличиваться не будет. "Призыв останется, но служить пойдут только те, кто считает это для себя исключительно важным и необходимым. Все остальное будут делать люди, принятые по контракту", — пояснил Медведев.
ИА"Росбалт".
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