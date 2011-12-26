Генпрокуратура хочет контролировать социальные сети

Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает, что в России необходимо установить контроль над социальными сетями. Об этом он заявил после состоявшегося в Минске заседания Координационного совета генпрокуроров СНГ. По мнению Чайки, контроль над социальными сетями необходим, чтобы избежать ситуаций, подобных погромам в Лондоне.

"Вы видели, что произошло в Лондоне. На мой взгляд, вопрос очевиден — контроль за этой деятельностью должен быть, и я думаю, что он будет разумный, в интересах защиты свобод граждан", — цитирует Чайку Росбалт.

В свою очередь, генпрокурор Белоруссии Григорий Василевич добавил, что единые правила пользования интернетом и соцсетями должны быть разработаны на уровне ООН. По его словам, этот документ должен стать ответом на "практику публикаций в Интернете различного рода статей клеветнического характера, инсинуаций, подстрекательства к нарушению законодательства".

"Золотой Рог".