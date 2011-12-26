МВД не спешит с отпечатками пальцев в паспортах

МВД не спешит вносить отпечатки пальцев в биометрические загранпаспорта граждан. Однако технически все для этого готово, сообщил журналистам начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ генерал-лейтенант внутренней службы Михаил Тюркин.

"Мы сейчас работаем по внедрению отпечатков пальцев, но никакой спешки тут быть не может", — сказал он. По его словам, сначала данная технология по внесению отпечатков будет испытана на двух категориях документов иностранцев — виде на жительство и проездном документе беженца.

Тюркин сказал, что если Евросоюз потребует наличие в "чипах" паспортов информации об отпечатках пальцев, то ведомство готово "с завтрашнего дня все внедрять и делать". А пока таких требований нет, Россия присматривается к зарубежному опыту. Тюркин отметил, что "политику мы не определяем, но технически мы готовы".

По данным МВД, в России ежегодно выдается около 4 млн биометрических загранпаспортов, пишет "Росбалт".

Ранее директор Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский сообщал, что образец российского загранпаспорта с отпечатками пальцев владельца может появиться к концу этого года. Глава ФМС уточнил, что после создания образца он "будет введен в опытной зоне". Напомним, что в качестве такой зоны называли Санкт-Петербург.

На сегодняшний день миграционная служба дает россиянам выбор: оформлять ли биометрический загранпаспорт сроком действия десять лет или документ старого образца — на пять лет. ФМС оформила уже 10 млн биометрических загранпаспортов, которые, прежде всего, отличаются от предшественников более совершенной системой защиты от подделок.

Ранее глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что обеспечение российских граждан загранпаспортом нового поколения является одной из первостепенных задач.

"Золотой Рог".