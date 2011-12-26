В России появится открытый банк должников

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании открытого банка данных по должникам как из числа физлиц, так и компаний.

Как передает корреспондент «Росбалта», созданием и ведением такой базы займется Федеральная служба судебных приставов.

При этом предполагается, что содержащиеся в ней сведения будут носить общедоступный характер, за исключением информации, составляющую персональные данные или охраняемую законом тайну.

Речь идет о данных в отношении должников, в отношении которых вступили в силу судебные решения. В частности, в базе будут указаны фамилии должников, а также названия компаний и их юридические адреса. Доступной станет также информация о характере наложенных на них взысканий, за исключением тех, судебные решения по которым запрещено публиковать в Интернете. Выкладывать в сеть судебные приставы также будут и информацию об объявлении должника или его имущества в розыск, а также сведения о пропавших детях.

"Золотой Рог".