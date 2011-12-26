Найден самый верный способ стать счастливым

Райан Хауэлл и Цзя Вэй Чзан из государственного университета Сан-Франциско, США, обнаружили, что люди, которые смотрят на прошлое «сквозь розовые очки» счастливее тех, кто фокусируется на сожалениях и неприятных воспоминаниях.

«Мы обнаружили, что люди с высокой степенью экстравертности больше довольны своей жизнью, поскольку склонны смотреть на свое прошлое позитивно, с определенной долей ностальгии, и у них реже бывают негативные мысли и сожаления. Люди же с высокой степенью невротичности обычно склонны видеть свое прошлое в мрачных тонах и в результате менее счастливы», – рассказал Райан Хауэлл. Он также отметил, что, хотя изменить свой тип личности тяжело, изменить свой взгляд на прошлое можно, постаравшись побольше сохранять счастливые воспоминания и стараясь видеть неприятные события в более позитивном свете, что поможет стать счастливее в настоящем.

Ранее сообщалось, что люди, чувствующие себя счастливыми и умиротворенными, реже страдают от заболеваний сердца. Ученые обнаружили, что позитивный настрой уменьшает вероятность развития ишемических болезней сердца на 22% с каждый баллом по пятибалльной «шкале счастья». Объяснить такой эффект счастья довольно просто: оптимистично настроенные люди быстрее восстанавливаются от стрессов, не имеют проблем со сном и почти всегда пребывают в хорошем настроении, что благотворно отражается на здоровье сердца, сообщает ИА "Росбалт".

"Золотой Рог".