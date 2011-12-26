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Наши зэки "сядут" по-американски

26 Декабря 2011, 03:05 | Дальний Восток

В российской системе исполнения наказаний задумана и осуществляется грандиозная реформа. Колоний, придуманных в Советском Союзе для перевоспитания преступника «коллективом и трудом», в России больше не будет, сообщает Утро.ru.

«В колонии в одном бараке живут по сто человек, на сто человек имеется один туалет, – объяснил начальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН РФ, генерал-майор Валерий Трофимов. – Теперь мы взяли курс на усиление индивидуализации – вместо колоний будут построены тюрьмы, осужденные начнут сидеть в камерах, по шесть человек в каждой». По мнению генерала, осужденные должны радоваться реформе, но почему же тогда заключенные тюрем мечтают попасть в колонию? Впрочем, обещают, что новые тюрьмы будут совсем другими: «Двери в камерах весь день будут открыты. Осужденные смогут свободно ходить друг к другу. Камеры станут запираться только на ночь. Это позволит нам избежать беспорядков, ведь именно ночью в колониях происходят всевозможные расправы».

По словам генерала ФСИН РФ, исчезнет система отрядов, а вместе с отрядами уйдет в прошлое и вся иерархия тюремного мира – исчезнут «положенцы» и воры в законе. Зато появится ряд нововведений, например, «социальный лифт». Эту новацию, тоже позаимствованную за границей, в 2010 г. опробовали в 159 учреждениях уголовно-исправительной системы. Суть ее такова: заключенных, которые хорошо себя ведут, будут переводить в камеры с улучшенными условиями содержания – там и мебель будет лучше, и ремонт, и телевизор. Хулиганов, напротив, планируется спускать на «социальном лифте» вниз.

В прошлом году эксперимент дал следующие результаты: 23,2% осужденных не встали на путь исправления, 46,9% начали на него становиться, 23,1% – встали и 6,5% – твердо встали на путь исправления. Таким образом, 76,7% осужденных оказались на верном пути благодаря «лифту».

«Другая проблема – коррупция, – признается Валерий Трофимов. – Ни для кого не секрет, что как только дело доходит до УДО (условно-досрочное освобождение), сотрудникам исполнительной системы предлагают взятки за положительные характеристики. Поэтому в ближайшее время вместо личного дела на каждого осужденного будет заводиться «электронный дневник» – данная программа будет составлена таким образом, чтобы никто и никогда не смог изменить уже сделанные записи. Если сотрудник случайно ошибется при вводе данных, он должен будет сделать дополнительную запись и объяснить свою ошибку».

Вместе со взрослыми колониями исчезнут и колонии для несовершеннолетних. Здесь законодатели решили пойти еще дальше – несовершеннолетние будут сидеть в специальных центрах, лишенных тюремной атрибутики – например, колючей проволоки и вышек с автоматчиками. Вокруг центров планируется построить квартиры, где самые положительные несовершеннолетние будут совершенно свободно проживать днем, а ночью возвращаться обратно.

Более того, несовершеннолетними станут считаться лица до 25 лет – это придумано специально для того, чтобы не переводить их во взрослые тюрьмы. Однако если несовершеннолетний будет вести себя в центре плохо, то в 18 лет его переведут во «взрослую» тюрьму без всяких сожалений.

"Золотой Рог".

Автор: "Утро.Ru"
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