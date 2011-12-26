За употребление наркотиков введут уголовное наказание

Президент России Дмитрий Медведев вводит уголовную ответственность за употребление наркотиков. При этом одновременно президент предлагает принудительное лечение в виде наказания для наркоманов, сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующее поручение Медведев дал российскому правительству.

«Правительству РФ внести в установленном порядке изменения в законодательство РФ, предусматривающие усиление уголовной ответственности за деяния по организации и осуществлению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, по распространению наркотиков среди молодежи и несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства требует установить ответственность юридических лиц и предпринимателей, владеющих развлекательными заведениями, за неоднократное выявление преступлений, связанных с распространением наркотиков во время проведения культурных и развлекательных мероприятий.

Согласно документу, эта работа должна быть завершена к 1 сентября 2011 года.

"Золотой Рог".