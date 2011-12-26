Отслужившим обещают льготы

Комитет по науке и образованию Госдумы подготовил законопроект по льготному поступлению в вузы контрактников, которые прослужили в армии 3 года. Об этом заявила заместитель председателя Комитета по науке и образованию Госдумы, депутат Валентина ИВАНОВА.

По ее словам, проект предполагает бесплатное обучение контрактников на подготовительных курсах вузов и поступление в вузы без экзаменов. Более того, контрактники, по всей вероятности, будут получать повышенную стипендию. Правда, пока размер ее не известен. Одни предлагают остановиться на сумме 3 тыс. рублей, другие - установить контрактникам среднюю стипендию, то есть 400 рублей. Г-жа Иванова заявила, что законопроект будет представлен на обсуждение в Госдуму не позднее марта.

"Золотой Рог".