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Чем выше образование, тем сильнее любовь
О вечной любви грезят многие юные, да и не только, особы. Однако безжалостные ученые развенчали миф о любви до гроба: по их утверждениям, это чувство живет всего четыре года, после чего сходит на нет.
Руководитель исследования, в ходе которого были сделаны такие выводы, Хеорхина Монтемайор Флорес утверждает: необходимо уметь отличать любовь от симпатии, сексуального влечения и привязанности.
Когда чувства только зарождаются, мозг человека начинает вырабатывать особые химические соединения, в результате чего активизируются отделы, отвечающие за эмоции. Пока внутри черепной коробки каждого отдельно взятого индивидуума кипят страсти, ни о чем, кроме предмета обожания, человек думать не может.
Однако в силу особенностей организма такие реакции не могут продолжаться долее четырех лет. Даже в самых романтических случаях ресурс прочности позитивных эмоций исчерпывается по истечении этого срока. А по степени влияния на психику любовь даже можно сравнить с душевным расстройством, что в ряде случаев бывает вполне справедливым.
Надо сказать, что в России таких "сумасшедших" довольно много - согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, влюбленными себя считают 60% мужчин и 49% женщин.
Последние пять лет показывают стабильный результат - число раненных стрелой Амура колеблется в пределах от 53% до 54%. По большей части, влюбленные довольно молоды: 73% - 77% из них - это люди в возрасте 18 - 34 лет.
Примечательно, что романтический настрой напрямую зависит от образования респондентов: чем оно выше, тем сильнее душевные порывы дают о себе знать. Если среди опрошенных с образованием ниже среднего ощущают себя влюбленным 34%, то те, у кого высшее и незаконченное высшее образование, признавались в этом в два раза чаще - в 62% случаев.
Отрадно, что большинство россиян смогли испытать настоящую любовь. Таких среди респондентов набралось 43%. Двумя серьезными романами могут похвастать 17%, а 6% россиян ни разу не влюблялись. При этом чем старше опрошенные, тем сложнее им ответить на вопрос, была ли в их жизни настоящая любовь.
"Золотой Рог".
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