Дальневосточный город вошел в тройку самых бюджетно богатых городов России

Пора представить вам рейтинг наших городов по их бюджетам на 2016-й год. Сейчас узнаем, где в России жить хорошо, или по крайней мере какой город сколько денег должен тратить на каждого своего жителя. По сравнению с 2015-м годом изменений не так много, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Москва по-прежнему самая богатая, на втором месте все еще «затрапезный» Южно-Сахалинск, который так не понравился спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Замыкает тройку Питер. Далее идут наши сибирские нефтедобытчики, а сразу за ними - Севастополь, который власти решили завалить деньгами. Симферополю повезло куда меньше, он только на 29-м месте.

Неожиданный рывок совершил закредитованный Нижний Тагил, который тянет деньги из бюджета Свердловской области, а также Самара, где продолжается всесоюзная стройка нового стадиона к ЧМ-2018. Из городов-хозяев чемпионата меньше всех тратят на своих жителей Волгоград и Саранск, по 15 тысяч рублей на человека.

Ухудшилась ситуация с деньгами в Иркутске, Хабаровске, Архангельске и Брянске. Архангельск получает мало областных денег, а сам зарабатывать не умеет. Насчет Брянска только одна версия: зазывалы у Киевского вокзала в Москве перестали справляться со своими обязанностями, и москвичи больше в Брянск не едут. А значит, деньги в Брянск не едут тоже.

И обратите внимание на Омск! Омск сделал волевое усилие и обошел не только Махачкалу, но и Йошкар-Олу с Саратовом. Ну что, омичи, теперь заживете? Конечно, нет. В 2017-м бюджет Омска урежут на 3 миллиарда рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.