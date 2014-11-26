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В ЕАО девять семей железнодорожников получили ключи от новых служебных квартир
26 Ноября 2014, 13:56 | Дальний Восток
На станции Волочаевка-2 (Дальневосточная железная дорога) состоялась торжественная сдача в эксплуатацию 9-квартирного жилого дома.
В поселке Волочаевка-2 девять семей железнодорожников получили ключи от новых служебных квартир. В торжественном митинге по этому поводу приняли участие заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Михаил Федорец, представители администрации Смидовичского района ЕАО, железнодорожники и жители поселка Волочаевка-2.
9-квартирное 3-этажное жилое здание модульного типа возводилось филиалом ЗАО «Желдорипотека» в рамках инвестиционной программы по формированию жилищного фонда ОАО «РЖД» на Дальневосточной магистрали.
Жилой дом с выразительным дизайном находится на ул. Советской. Все квартиры двухкомнатные, с лоджиями и балконами. Удобная планировка, современное инженерное оборудование и качественные отделочные материалы обеспечивают комфортное и безопасное проживание. Каждая квартира оснащена электроплитой, водонагревателями и полотенцесушителями.
Придомовая территория обустроена для полноценного отдыха взрослых и детей: произведена подсыпка растительного грунта, уложены тротуарные дорожки, установлены детская игровая площадка с детским комплексом.
- Обеспечение жильем железнодорожников – приоритетная задача социальной политики ОАО «РЖД», решение которой позволяет закрепить высокопрофессиональные кадры. Отраслевой жилищный фонд Дальневосточной железной дороги будет расти из года в год, пополняясь комфортным благоустроенным жильем, - отметил на торжественном митинге заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Михаил Федорец.
Всего с начала 2014 года 212 семей железнодорожников Дальневосточной магистрали улучшили свои жилищные условия.
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