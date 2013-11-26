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Зима предприняла решительную попытку вторгнуться на Дальний Восток
За четыре с небольшим дня до наступления по календарю зима предприняла решительную попытку вторгнуться на Дальний Восток, благо, ей в этом поспособствовал сильный циклон. До середины последней недели осени довольно ненастно будет на Сахалине, в Амурской области, Хабаровском крае. Кое-какие приметы грядущей зимы уже наблюдаются и в Приморье.
Сегодня, во вторник, во ВЛАДИВОСТОКЕ прекращается снег, после чего до конца недели в городе осадков не ожидается вообще. Днем температура сохранится в пределах 2-4 градусов мороза – ноябрь и так побаловал теплом. А после захода солнца в столице Приморья становится еще прохладнее – до 5-8 ниже нуля.
До четверга включительно будет идти снег в ХАБАРОВСКЕ. В столице соседнего края довольно холодно уже и днем, и ночью. Дневная температура не превышает 8-12 градусов мороза. А вот с наступлением сумерек воздух в городе на берегу Амура остывает до минус 13-18.
Схожая погода и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Разве что снегопад прекратится в среду. Дневной температурный фон установится в пределах 9-12 градусов мороза. А когда на столицу Амурской области опускается ночь, холодает до 16-20 ниже нуля.
Дождь с мокрым снегом будут царствовать в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ до четверга. Что касается дневной температуры, то она будет колебаться на уровне плюс 1 - минус 4. В ночные часы температурный фон в столице островной области понижается до минус 5-8.
Зато в МАГАДАНЕ на этой неделе не так уж и сурово. Снег здесь ожидается во вторник, среду, четверг и воскресенье. Днем морозы будут доходить до 7-10 градусов. В темное время суток температура понижается до минус 13-19.
По-прежнему тепло в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Во вторник, среду, четверг и воскресенье здесь будет идти дождь вперемешку с мокрым снегом. Днем столбик на шкале термометра еще доходит до отметок плюс 1-4. Ну а ночью в столице Камчатского края температура понижается до 0 – минус 5.
По данным Интернета.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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