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"Газпром трансгаз Томск" перечислил 4,5 млн руб. дальневосточникам, пострадавшим от наводнения

26 Ноября 2013, 08:40 | Дальний Восток

Работниками компании «Газпром трансгаз Томск» было собрано и перечислено 4 миллиона 481 тысяча рублей в фонды, созданные для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Дальнего Востока.

Как стало известно газете "Золотой Рог", на счет целевого фонда в Хабаровском крае компанией было перечислено 1 миллион 367 тысяч, в Амурской области и в Еврейской АО - по 1 миллиону 557 тысяч рублей.

В дни стихийного бедствия на Дальнем Востоке коллективы филиалов компании «Газпром трансгаз Томск» также оказывали помощь на местах. Работники Амурского ЛПУМГ, например, организовали сбор денег и вещей для жителей поселка Менделеева, наиболее сильно пострадавшего от наводнения, помогали и тем, что готовили бутерброды, пекли хлеб, разносили горячий чай для солдат, сооружавших в Комсомольске-на-Амуре защитные дамбы.

Сотрудники управления материально-технического снабжения и комплектации «Газпром трансгаз Томск» собрали гуманитарный груз, который был доставлен в Комсомольск-на-Амуре. Работники Хабаровского филиала сформировали комплекты учебных принадлежностей для младших школьников и собрали вещи для взрослых, оказав тем самым действенную помощь землякам.

 


 

Работники компании, сменяя друг друга, несли 12-часовые вахты в Хабаровске по откачке воды с помощью мощной дизельной установки на одной из напряженных магистралей города. Объем откачанной за час воды мог уместиться в восемь железнодорожных цистерн. Сварщики Амурского и Хабаровского филиалов компании за сутки выполнили шестидневный норматив работы, устранив неисправности на трубопроводе в городе Комсомольск-на-Амуре. Для перевозки горожан выделялся служебный транспорт компании, тяжелая техника – для работы по укреплению и наращиванию дамб в Комсомольске-на-Амуре.

– Это было время испытания для коллектива компании и сплочения, когда слова «чужой беды не бывает» были наполнены актами милосердия и человеческого участия,– отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов.

Досье "Золотого Рога":


 

ООО «Газпром трансгаз Томск»-100% дочернее общество ОАО «Газпром», работает в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока. Эксплуатирует более 9 тыс. км. магистральных газо- и нефтепроводов. В 22 филиалах компании работают более 6 500 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.  Фото Tomsktransgaz.ru

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Теги: Газпром трансгаз Томск  наводнение  газпром  благотворительность 



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