Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" отмечает день рождения праздничным логотипом, пишет РИА Новости.

В пятницу, 23 сентября, "Яндексу" исполняется 14 лет. В честь своего дня рождения компания разместила на главной странице логотип, который имитирует дизайн российского паспорта.

Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь компании Очир Манджиков, в "Яндексе" решили отметить день рождения именно таким образом, поскольку граждане России получают свой первый паспорт в 14 лет.

По данным исследовательской компании comScore, в августе 2011 года российская месячная аудитория "Яндекса" составила 41,2 млн пользователей.

В преддверии своего дня рождения во вторник компания "Яндекс" объявила о выходе на турецкий рынок, запустив портал yandex.com.tr. А весной 2010 года компания представила пользователям поиск по иностранным сайтам. Ресурс расположен по адресу yandex.com.

"Яндекс" является лидером поискового рынка в России. По данным онлайн-ресурса Liveinternet, на долю компании приходится 64,8% аудитории. По статистике исследовательской компании comScore, в мае российская аудитория "Яндекса" составила более 40 миллионов пользователей.

В мае "Яндекс" провел IPO на американской бирже Nasdaq.