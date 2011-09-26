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Российским полицейским утвердили социальные гарантии
Документ был разработан в развитие положений закона "О полиции", вступившего в силу 1 марта 2011 года.
С 2012 года полицейским будет установлено денежное довольствие, около половины которого будет составлять оклад денежного содержания (должностной оклад и оклад по специальному званию). Денежное довольствие лейтенанта полиции будет не ниже 33 тысяч рублей, а с учетом дополнительных выплат - 45 тысяч рублей в месяц.
Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) будет установлена в размере 10% при выслуге от двух до пяти лет и по 1% за каждый следующий год выслуги - до 25 лет. При выслуге свыше 25 лет полагается дополнительная надбавка в 10%, а общий объем надбавки в этом случае составит 40% к окладу.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы предусматривается в размере до 100% оклада. Размеры и порядок выплаты надбавки устанавливаются правительством России в зависимости от условий службы и характера выполняемых задач.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, должна составить до 65% оклада.
Кроме того, вводятся единовременные пособия при увольнении (если общая продолжительность службы в ОВД составляет 20 лет и более - семь окладов денежного содержания, менее 20 лет - два оклада), в случае гибели сотрудника (до 3 миллионов рублей) и при получении увечья или повреждении здоровья (до 2 миллионов рублей).
Пенсии сотрудникам исчисляются, исходя из 54% окладов по должности, специальному званию и надбавки за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия.
Сотруднику полиции также предусмотрена единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения. Порядок и условия ее предоставления определяются правительством.
С 2012 года для сотрудников Следственного комитета России предлагается установить такое же пенсионное обеспечение, как и для полицейских. С 1 января 2013 года действие документа в случае его подписания президентом будет распространяться также на сотрудников полиции, прикомандированных к Федеральной фельдъегерской службе и Федеральной миграционной службе, а также (только в части денежного довольствия) на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, передает РИА Новости.
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