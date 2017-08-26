КНДР открыла в России свое первое турагентство

КНДР открыла первое в России туристическое агентство, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Стоимость тура на пять дней — 59 тыс. рублей. Сообщается, что вскоре будет упрощена процедура выдачи виз — сроки ожидания документа сократят до трех-пяти дней.