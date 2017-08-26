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КНДР открыла в России свое первое турагентство
26 Августа 2017, 12:53 | Дальний Восток
КНДР открыла первое в России туристическое агентство, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Стоимость тура на пять дней — 59 тыс. рублей. Сообщается, что вскоре будет упрощена процедура выдачи виз — сроки ожидания документа сократят до трех-пяти дней.
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