Вдоль берегов Приморья вновь пролетел сюрприз от Ким Чен Ына

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету (по другим сообщения их было сразу несколько) в сторону Японии, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны страны. Ракеты была запущена из провинции Канвондо, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы проводит дополнительный анализ для выяснения деталей», — сообщили в военном ведомстве. Президент Южной Кореи уведомлен о пуске.

Между тем, Россия на днях провела показательный полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи Корейского полуострова. Похоже, что полет этот не остался незамеченным. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа ЧУНЬИН, отвечая на вопрос о полете российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи Корейского полуострова, отметила, что всем заинтересованным сторонам необходимо прежде всего сфокусироваться на возобновлении мирных переговоров.

В ходе ежедневного брифинга в пятницу ей был задан вопрос о реакции Китая на подобные полеты российской военной авиации в регионе, где и так наблюдается напряженность из-за учений Южной Кореи и США, а также из-за периодических ракетных испытаний КНДР.

"Я могу направить вас к российской стороне за комментарием, но позиция Китая по ядерному вопросу Корейского полуострова достаточно четкая, мы считаем, что все стороны должны сфокусироваться на возобновлении процесса мирных переговоров и скорейшем решении существующей проблемы ", — сказала дипломат.

Она надеется, что "все стороны смогут двигаться в этом направлении".

Минобороны России сообщило в четверг, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, обогнув Корейский полуостров. При этом бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35С и самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50.