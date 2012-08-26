Россиянам могут вернуть зимнее время

Текст уже подготовлен и в течение лета будет дорабатываться, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей КАЛАШНИКОВ. По мнению экспертов, использование летнего времени зимой негативно сказывается на здоровье россиян, да и жалобы, поступающие от граждан, заставили законодателей задуматься о возвращении зимнего времени.

Напомним, что в прошлом году президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон, отменяющий переход на зимнее и летнее время и устанавливающий в России девять часовых зон вместо одиннадцати. Теперь в ряде субъектов Федерации местное время отличается от времени географического часового пояса на один-два часа, а в некоторых регионах - на три. Особенно пострадал в этом смысле Дальневосточный регион.

«Журнал здоровья».