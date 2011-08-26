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Самыми бедными в России стали не пенсионеры, а семьи с новорожденными детьми
Тотальная бедность остается одним из главных препятствий к повышению рождаемости, причем самыми незащищенными сегодня остались не пенсионеры, как раньше, а молодые семьи с детьми.
Об этом 25 августа на пресс-конференции на тему «Почему россиян становится меньше?» заявила председатель комиссии по социальным вопросам и демографической политике Общественной Палаты Елена Николаева, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.
По официальным данным, население РФ за первое полугодие 2011 года сократилось на 87,5 тысяч человек и составило 142,8 миллиона человек. Снижение числа родившихся отмечено в 72 субъектах РФ. Похоже, что кратковременное улучшение демографии, вызванное тем, что в детородный возраст вступило «перестроечное» поколение (в 1986-1987 годах наблюдался всплеск рождаемости), исчерпало свой ресурс.
«Если мы не поставим демографическую проблему на самое первое место, то через некоторое время все остальные вопросы станут просто бессмысленными, - заявила Елена Николаева. - Тотальная бедность остается одной из главных ее причин, причем в последние годы ситуация изменилась. Сегодня самыми бедным слоем общества становятся не пенсионеры, как было раньше, а молодые семьи с детьми. Как только у тебя появляется ребенок, ты скатываешься по социальной лестнице на несколько позиций вниз».
«Структура смертности очень социально окрашена, - продолжила председатель комиссии Общественной Палаты. - Такой смертности от алкоголизма, как сегодня, не было никогда раньше. Россия занимает первое место в мире по количеству самоубийств среди молодежи, а это значит, что новое поколение не видит перспектив».
«Любой вопрос развития страны должен рассматриваться через призму демографии, - подчеркнула Елена Николаева. - Должна быть четкая государственная семейная политика. У нас пока только ее зачатки в виде программы по материнскому капиталу и так далее. Между тем социологи выделяют до 40 типов семей - матери-одиночки, многодетные семьи, малодетные семьи, там где молодые пары живут вместе с родителями и порознь, и так далее. Так вот, тем, кто может, надо, как говорится, дать удочку, чтобы они сами ловили рыбу. Тем, кто не может, нужно адресно помогать. А пока что мы тонким слоем размазываем социальную поддержку (которая уже ложится тяжелейшей нагрузка на бюджет), а реальной помощи семья все равно не видит».
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