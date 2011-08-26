SMS, отправленные через сайт "МегаФона", попали в открытый доступ

SMS-сообщения, отправленные абонентам сотового оператора "МегаФон" с помощью сайта компании, попали в поисковую выдачу "Яндекса".

При вводе определенного запроса в поисковике "Яндекс" пользователи могут увидеть текст SMS и номера абонентов "МегаФона", на которые были отправлены сообщения. Кроме того, при переходе по ссылке можно увидеть дату отправления сообщения.

В поисковую выдачу "Яндекса" попали SMS, отправленные абонентам из разных регионов России. В общей сложности через поисковый сервис доступно более восьми тысяч сообщений, отправленных абонентам "МегаФона".