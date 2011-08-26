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Путевка в летний лагерь должна стать на 90% дешевле

26 Августа 2011, 02:58 | Дальний Восток

Члены Общественной палаты при полдпреде Президента в ДФО выступили с предложением ограничить максимальную родительскую плату за летний отдых детей в размере не более 10% от стоимости путевки.

Они также, рассматривая вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей, патриотического воспитания граждан и подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, высказали предложение о предоставлении налоговых и иных льгот держателям загородных детских лагерей, для того чтобы они не предоставляли свои помещения другим собственникам для использования их не по назначению. В ходе заседания участники отметили целый ряд проблем в организации летнего отдыха детей, среди которых ухудшение материально-технической базы загородных детских лагерей, их ограниченная вместимость, усложнение процедуры получения путевок, низкое материальное положение родителей, которое не позволяет им отправлять детей летом на отдых. Также было отмечено, что при предоставлении компенсаций и путевок на летних отдых предпочтение, прежде всего, отдается социально незащищенным слоям населения, в результате чего нарушаются права детей работающих граждан.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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