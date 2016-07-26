Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: У Раков деньги будут в обеих клешнях
Гороскоп с 26 июля по 1 августа от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. На этой неделе возможно поступление денежных средств из неофициальных источников. Постарайтесь сохранить их в тайне. Сейчас не лучшее время, чтобы начинать новые финансовые дела. В выходные не исключены крупные расходы.
ТЕЛЕЦ. Финансы потребуют особо рационального подхода, было бы нелишне планировать расходы, чтобы не возникало вопросов, как прожить на оставшиеся крохи до зарплаты. На распродажи вам сейчас лучше не заходить, слишком велик будет соблазн купить что-то ненужное.
БЛИЗНЕЦЫ. Для улучшения финансового положения вам сейчас необходимы единомышленники. Вместе вы сможете реализовать немало успешных проектов и получить хорошую прибыль.
РАК. Деловой успех может во многом зависеть от вашего имиджа, поэтому не жалейте денег на себя. Обновите гардероб. Финансовое положение достаточно стабильно, чтобы вы могли это себе позволить. В воскресенье вероятны новые денежные поступления.
ЛЕВ. У вас может появиться новый источник дохода. И финансовая стабильность тут же грозит вскружить вам голову. Противопоставьте мечтам реальный план действий, и вы не промахнетесь. В субботу не носите с собой кошелек с наличными, лучше пользуйтесь банковскими картами.
ДЕВА. На этой неделе есть возможность улучшить ваше материальное положение. Однако в понедельник и пятницу проявите осторожность, чтобы не потратить слишком много на развлечения. Во вторник даже неофициальные встречи могут принести положительный результат. В среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на подарках для близких людей.
ВЕСЫ. В понедельник, несмотря на некоторую суету и неразбериху на работе, у вас появится возможность получить прибавку к жалованью и продвинуться по служебной лестнице. Будьте начеку, чтобы не упустить свой шанс. В четверг не исключено сотрудничество с людьми, в которых вы ранее не видели деловых партнеров. Не стесняйтесь прибегать к посредничеству коллег, и все пойдет намного быстрее.
СКОРПИОН. Понедельник и вторник могут порадовать вас новыми денежными поступлениями, причем весьма солидными. На этой неделе можно пройтись по магазинам и побаловать себя обновками, тем более что пока продолжается сезон распродаж.
СТРЕЛЕЦ. Вы вольны распоряжаться средствами по своему усмотрению без какой бы то ни было оглядки на ситуацию. Вероятна премия или повышение зарплаты в среду или в четверг. Однако постарайтесь не проявлять эгоизма и не тратить все деньги лишь на себя.
КОЗЕРОГ. Вероятен успех в поиске дополнительных источников дохода. Вторник и четверг будут богаты на события в финансовой сфере, в эти дни возможны денежные поступления. В начале недели можно удачно решить неоднозначные финансовые проблемы.
ВОДОЛЕЙ. Материальное положение на нынешней неделе будет, скорее всего, стабильным. Только учтите, что при этом оно не предполагает серьезных затрат. Иначе финансы начнут петь романсы. Среда обещает быть удачным днем для покупок. В четверг и пятницу, сохраняя целостность семейного бюджета, желательно избегать многолюдных мест и слишком шумных развлечений.
РЫБЫ. Финансовое положение в вашей семье достаточно стабильно. Если где-то убудет, в другом месте точно прибудет. Вторник - удачный день для ведения переговоров и заключения сделок. В пятницу желательно не принимать никаких важных деловых решений.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда