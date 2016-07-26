Бизнес-гороскоп: У Раков деньги будут в обеих клешнях

Гороскоп с 26 июля по 1 августа от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. На этой неделе возможно поступление денежных средств из неофициальных источников. Постарайтесь сохранить их в тайне. Сейчас не лучшее время, чтобы начинать новые финансовые дела. В выходные не исключены крупные расходы.

ТЕЛЕЦ. Финансы потребуют особо рационального подхода, было бы нелишне планировать расходы, чтобы не возникало вопросов, как прожить на оставшиеся крохи до зарплаты. На распродажи вам сейчас лучше не заходить, слишком велик будет соблазн купить что-то ненужное.

БЛИЗНЕЦЫ. Для улучшения финансового положения вам сейчас необходимы единомышленники. Вместе вы сможете реализовать немало успешных проектов и получить хорошую прибыль.

РАК. Деловой успех может во многом зависеть от вашего имиджа, поэтому не жалейте денег на себя. Обновите гардероб. Финансовое положение достаточно стабильно, чтобы вы могли это себе позволить. В воскресенье вероятны новые денежные поступления.

ЛЕВ. У вас может появиться новый источник дохода. И финансовая стабильность тут же грозит вскружить вам голову. Противопоставьте мечтам реальный план действий, и вы не промахнетесь. В субботу не носите с собой кошелек с наличными, лучше пользуйтесь банковскими картами.

ДЕВА. На этой неделе есть возможность улучшить ваше материальное положение. Однако в понедельник и пятницу проявите осторожность, чтобы не потратить слишком много на развлечения. Во вторник даже неофициальные встречи могут принести положительный результат. В среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на подарках для близких людей.

ВЕСЫ. В понедельник, несмотря на некоторую суету и неразбериху на работе, у вас появится возможность получить прибавку к жалованью и продвинуться по служебной лестнице. Будьте начеку, чтобы не упустить свой шанс. В четверг не исключено сотрудничество с людьми, в которых вы ранее не видели деловых партнеров. Не стесняйтесь прибегать к посредничеству коллег, и все пойдет намного быстрее.

СКОРПИОН. Понедельник и вторник могут порадовать вас новыми денежными поступлениями, причем весьма солидными. На этой неделе можно пройтись по магазинам и побаловать себя обновками, тем более что пока продолжается сезон распродаж.

СТРЕЛЕЦ. Вы вольны распоряжаться средствами по своему усмотрению без какой бы то ни было оглядки на ситуацию. Вероятна премия или повышение зарплаты в среду или в четверг. Однако постарайтесь не проявлять эгоизма и не тратить все деньги лишь на себя.

КОЗЕРОГ. Вероятен успех в поиске дополнительных источников дохода. Вторник и четверг будут богаты на события в финансовой сфере, в эти дни возможны денежные поступления. В начале недели можно удачно решить неоднозначные финансовые проблемы.

ВОДОЛЕЙ. Материальное положение на нынешней неделе будет, скорее всего, стабильным. Только учтите, что при этом оно не предполагает серьезных затрат. Иначе финансы начнут петь романсы. Среда обещает быть удачным днем для покупок. В четверг и пятницу, сохраняя целостность семейного бюджета, желательно избегать многолюдных мест и слишком шумных развлечений.

РЫБЫ. Финансовое положение в вашей семье достаточно стабильно. Если где-то убудет, в другом месте точно прибудет. Вторник - удачный день для ведения переговоров и заключения сделок. В пятницу желательно не принимать никаких важных деловых решений.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.