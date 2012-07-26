За третьего ребенка будут доплачивать по 7 тысяч рублей в месяц

26 июля, ZRPRESS. Правительство России сегодня обсудит вопрос о введении ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка, говорится в материалах к заседанию.

Введение ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей призвано создать условия для роста рождаемости в регионах России. Планируется, что выплаты будут осуществляться до исполнения ребенку трех лет. Пособие предлагается распространить на детей, родившихся с 1 января 2013 г. в регионах со сложной демографической ситуацией.

Ввести надбавку регионам в мае рекомендовал Владимир Путин. По его задумке, размер выплаты в зависимости от региона будет разниться, но в среднем составит 7 тыс. рублей. Ранее президент сообщил, что соответствующие решения приняты уже в 34 субъектах Федерации, в ближайшее время они будут приняты еще в 27 регионах.

«Золотой Рог».