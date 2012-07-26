Сын Медведева стал семидесятым

26 июля, ZRPRESS. Сын премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья сдал вступительные экзамены на бюджетное отделение международно-правового факультета МГИМО, сообщает РБК.

Всего Илья набрал 359 баллов: иностранный язык он сдал на 94 балла, обществознание — на 83, русский язык — на 87 баллов, а на дополнительном тестировании, которое проводится для абитуриентов факультета международного права получил 95 баллов. Как полагают источники в университете, этих баллов должно хватить для поступления.

По предварительным данным, на факультете международного права предусмотрено 77 бюджетных мест. По количеству набранных баллов сын главы правительства занимает 70-е место.

Напомним, в начале июня Илья Медведев подал документы сразу в несколько вузов. В том числе, он отнес заявление на факультет международного права МГИМО, alma mater для многих детей высокопоставленных российских чиновников. В разное время там учились сын бывшего главы правительства Михаила Фрадкова, один из сыновей вице-премьера Сергея Иванова, дочь экс-министра здравоохранения Михаила Зурабова, дочь бывшего премьера Михаила Касьянова, а также внук экс-президента России Бориса Ельцина, внучки Михаила Горбачева и попавшая ныне в опалу дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак.

Сам Дмитрий Медведев окончил в 1987 г. юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1990 окончил там же аспирантуру. На встрече со студентами Тихоокеанского госуниверситета премьер рассказал, что получал повышенную стипендию - целых 50 руб. в месяц: деньги были "вполне приличные, на них можно было нормально жить и даже отдыхать".

Когда в прошлом году у Медведева поинтересовались, кем станет его сын - гуманитарием или технарем, тот пообещал предоставить сыну возможность самостоятельно выбрать профессию. "Могу только одно добавить: я не буду навязывать ему свою точку зрения. Это абсолютно точно", - сказал он.

«Золотой Рог».