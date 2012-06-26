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ГОРОСКОП. Девы от клиентов денег не дождутся
Астрологический прогноз с 26 июня по 1 июля.
Овен. В первой половине недели Овнам может быть трудно договариваться о сотрудничестве с деловыми партнерами. Неделя хорошо подходит для наведения порядка на рабочем месте и приобретения навыков работы с техникой, программным обеспечением.
Телец. У Тельцов, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности, первая половина недели складывается благоприятно. Между тем это не лучшее время для выполнения текущей рутинной работы, в которой нет места полету фантазии.
Близнецы. У Близнецов в первой половине недели складывается неоднозначная ситуация. Скорее всего, вы преуспеете в сфере недвижимости. С другой стороны, это неблагоприятное время для принятия финансовых решений. Не стоит участвовать в конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности. Во второй половине недели можно рассчитывать на поддержку влиятельных людей.
Рак. У Раков в первой половине недели появится сильная потребность в самостоятельном принятии решений. Однако ваша личная инициатива не всегда и не во всем окажется успешной и уместной. Вторая половина недели складывается успешно для командировок и профессионального обучения.
Лев. Первая половина недели складывается благоприятно для Львов, имеющих кроме основной работы еще один или несколько источников дохода. Вторая половина недели благоприятна для урегулирования вопросов с долгами.
Дева. В первой половине недели Девы смогут наиболее полно реализовать свой потенциал, если будут настроены на всестороннее сотрудничество с другими людьми. Вторая половина недели благоприятствует развитию делового партнерского сотрудничества.
Весы. В первой половине недели Весам рекомендуется сдерживать свои личные инициативы и не делать ничего сверх того, что от вас ожидает начальство. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто занимает руководящие должности.
Скорпион. В начале недели Скорпионам рекомендуется активнее выходить на контакт с людьми, совершать поездки, обсуждать актуальные вопросы, обмениваться профессиональными знаниями. Вторая половина недели благоприятствует творческим и конкурентным видам деятельности.
Стрелец. В первой половине недели смогут проявить свои деловые качества. Однако этот период нельзя назвать спокойным и безмятежным. Возможны технические сложности, аварийные ситуации. Вторая половина недели благоприятствует капиталовложениям в недвижимость, проведению строительных, ремонтных и дизайнерских работ.
Козерог. Руководящие работники в начале недели, возможно, столкнутся с нарушениями при выполнении действующих договорных обязательств. Вторая половина недели подходит для расширения деловых контактов и совершения торговых сделок.
Водолей. В первой половине недели Водолеи будут настроены на перемены в стиле и методах работы. Скорее всего, вас перестанет удовлетворять рутинная работа. Вторая половина недели складывается благоприятно для выполнения индивидуальных проектов.
Рыбы. В первой половине недели Рыбам удастся успешно поработать, если они настроятся на сотрудничество. Между тем это не лучшее время для совершения финансовых операций. Во второй половине недели прислушайтесь к интуиции.
"Золотой Рог".
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