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Бизнес-гороскоп на неделю: Весам советуют сначала взвешивать, а потом делать
Телец. Прежде, чем подписать деловые бумаги и документы, нужно все проверить. В конце недели возможно заключение выгодных контрактов и сделок. Если в четверг у вас запланирована встреча, обязательно идите на нее, она сулит успех. В пятницу возможны новые денежные поступления.
Близнецы. Ситуация в сфере финансов на этой неделе может оказаться довольно неровной. В начале недели вероятны денежные потери, которые огорчат вас. Но к выходным положение стабилизируется за счет зарплаты или премии.
Рак. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства. Вероятно внезапное везение в делах, связанных с финансовой сферой. Однако желательно не тратить лишнего, а создать определенный денежный запас для предстоящего отпуска.
Лев. На этой неделе вы можете получить выгодное финансовое предложение. Примите его, и ваши ресурсы ощутимо увеличатся. В понедельник и среду возможны конфликты на работе. Постарайтесь быстро их уладить. В выходные побалуйте близких хотя бы небольшими подарками.
Дева. Новых денежных поступлений пока не предвидится, но и жаловаться на свое финансовое положение вам тоже не стоит. Друзья могут пригласить вас в путешествие, причем возьмут на себя часть расходов. Не считайте чужие деньги.
Весы. Ваше желание работать и новые идеи могут принести финансовый успех и стабильность. Однако денежные поступления нежелательно тратить по пустякам, лучше отложить на какую-нибудь крупную покупку.
Скорпион. Хотя вы не испытываете особых финансовых затруднений, все же стоит прикидывать, нужна ли вам та или иная покупка, когда достаете кошелек, а не после того, как приносите обновку домой. Постарайтесь выполнять в срок свои деловые обещания, иначе может возникнуть весьма нежелательная ситуация.
Стрелец. В среду будут удачными деловые встречи и переговоры. Во второй половине недели возможны непредвиденные затраты. В пятницу от начальства может поступить интересное предложение, можно задуматься о повышении по службе.
Козерог. На этой неделе не помешает иметь в виду, что удача будет с вами не каждый день. Так что лучше на нее не полагаться, а самому много и напряженно работать, тогда вы точно получите вознаграждение. Пятница особо благоприятна для заключения контрактов и соглашений, а также для проведения деловых встреч.
Водолей. На этой неделе вероятны некоторые проблемы в финансовой сфере. Похоже, вам придется работать и за себя, и за того парня. Средства, которыми вы располагаете, нельзя назвать достаточными, придется восполнять пробелы за счет активной деятельности.
Рыбы. Появится возможность расширения собственного дела, вы ощутите положительные результаты на работе. В середине недели вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности. В выходные ни в чем себе не отказывайте.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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