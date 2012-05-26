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Россияне активно отказываются от телевизора
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ZRPRESS. На российском медиарынке появился новый лидер - интернет-портал «Яндекс» в апреле собрал большую аудиторию, чем любой отдельно взятый телеканал. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитической компании TNS.
По данным исследователей, которые изучили пристрастия аудитории в возрасте от 12 до 54 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, в прошлом месяце российский поисковик «Яндекс» посещали 19,1 млн человек в день, а Первый канал ежедневно смотрели 18,2 млн человек в день. Это означает, делают вывод эксперты, что интернет-портал впервые обогнал Первый канал, который традиционно является самым популярным у россиян.
По данным TNS, «Яндекс», а также Mail.ru почти догнали «Первый» и по недельной аудитории - до результата канала в апреле им не хватило 0,7 млн и 1,2 млн человек соответственно. По информации специалистов, в настоящее время стремительно сокращается и разница между аудиторией всех телеканалов и всего Рунета.
По оценкам TNS, в апреле ежедневно глобальной сетью пользовалось 30,5 млн россиян, примерно на миллион меньше смотрели телевидение. Справедливости ради следует отметить, что пока ТВ сохраняет лидерство по общему времени просмотра. Так, Первый канал зрители смотрят больше часа в день, а на «Яндекс» заходят только на 10 минут. «Яндекс» — российская ИТ-компания, владеющая одноимённой системой поиска в сети и интернет-порталом. Поисковая система «Яндекс» является 5-ой среди поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов (более 3 млрд, 1,7 % от мирового количества, статистика за сентябрь 2011 года). По состоянию на 12 апреля 2012 года, согласно рейтингу Alexa.com, по популярности сайт yandex.ru занимает 23-е место в мире и 1-е место в России.
Основным и приоритетным направлением компании является разработка поискового механизма, но за годы работы «Яндекс» стал мультипорталом. В 2011 году «Яндекс» предоставляет более 30 сервисов. Первым масштабным лозунгом, запущенным «Яндексом», является фраза «Найдется всё!».
По данным фонда «Общественное мнение», которые приводятся в исследовании «Яндекса», средняя месячная аудитория интернета в России в 2011 году увеличилась на 17%, до 54,5 миллиона человек. По информации «Яндекса», 93% всех новых российских пользователей проживают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время эксперты констатируют, что несмотря на быстрый рост интернет-аудитории в регионах, проникновение интернета там все еще существенно уступает Москве и северной столице России. Так, в двух крупнейших российских городах проникновение интернета превышает 65%, в среднем по федеральным округам этот показатель составляет 44%. Кроме того, цена доступа в интернет в регионах все еще значительно выше, чем в столице и Санкт-Петербурге.
К примеру, если в двух крупнейших российских городах каждый мегабит скорости в секунду обойдется пользователю примерно в 31 рубль, то в Тамбове, например, этот показатель равен 51 рублю. По данным опубликованного исследования, скорость доступа в интернет в регионах по-прежнему ниже, чем в крупных городах. Самая распространенная скорость доступа в регионах 6,4 Мбит/с против 16,5 Мбит/с в крупных городах. Осенью прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты собственного исследования, согласно которым наиболее активно используют Интернет молодые люди (91% среди 18-24-летних против 42% 45-59-летних), высокообразованные (77% респондентов с высшим против 12% с начальным или средним образованием), жители Москвы и Санкт-Петербурга (76% против 40% жителей села).
По сведениям социологов, каждый пятый пользователь (20%) Интернета приобретал там за последний год какие-либо товары, продукты или услуги. В основном респонденты покупали что-либо через интернет-магазины или специализированные сайты (14%), по 2% обращались к группам в социальных сетях или к сайтам-объявлениям. Никогда ничего не приобретали с помощью Интернета и не знают о такой возможности 9% опрошенных пользователей, 72% об этом сервисе знают, однако к нему не обращались. Социологи также отмечали, что более склонны совершать покупки в Интернете жители Москвы и Санкт-Петербурга (40%), высокообразованные интернет-пользователи (29%), а также россияне, оценивающие свои доходы как высокие (39%).
В среднем за квартал респонденты потратили на подобные покупки 7 тыс. 528 руб. В то же время, согласно данным опроса, только 7% пользователей размещали за последний год объявления о продаже товаров, услуг на сайтах: 3% обращаются с этой целью к социальным сетям, 2% - к сайтам-объявлениям в Интернете, по 1% опрошенных делают это с помощью интернет-газет или других ресурсов.
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