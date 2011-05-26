Египтяне требуют от туристок «блюсти мусульманскую нравственность»

Победившие в революции исламисты хотят ввести дресс-код на курортах

Жители Хургады потребовали от муниципальных властей и Каира обязать туристок носить закрытую одежду.

Угрозу для мусульманской нравственности египтяне увидели в туристках после победы революции, которая пропагандировала консервативные религиозные ценности. Власти Хургады не спешат пока удовлетворять моральные потребности местных жителей: туристическая отрасль в стране и без того находится в упадке. По данным отраслевых СМИ, многие владельцы сети отелей вынуждены были закрыть на время три из четырех гостиниц, пишет РИА "Новый Регион".

Жители Хургады потребовали от муниципалитета ввести дресс-код для туристок, обязав их отказаться от прогулок в купальниках, брюках, мини-юбках и шортах. Нормы, предложенные горожанами Хургады нормируют длину юбок – строго ниже колена и длину рукавов – руки должны быть полностью закрыты.

Запросы жителей Хургады полностью соответствуют настроениям, доминирующим в Египте после победы революции этой весной. По данным соцопросов, 62% египтян проголосовали за то, чтобы вся страна жила исключительно по нормам Корана.

Власти Хургады не спешат деятельно сочувствовать моральным терзаниям горожан. Туризм – один из главных источников доходов Египта, и основной для самой Хургады. Введение ограничений в одежде может стать последним ударом для кризисной отрасли. Сегодня египетская комиссия по туризму сообщила, что основным источником доходов местных отельеров стали не туристы, а организация корпоративов, свадеб и конференций, которые только и спасают многие гостиницы от закрытия. По данным отраслевого агентства «Турпром», Адель-Аль-Шербини, возглавляющий гостиничный комитет туристической палаты административного округа Красного моря, сообщил о закрытии ряда отелей в Хургаде и Шарм Эль Шейхе в связи со снижением турпотока. Многие компании, ранее управлявшие тремя или четырьмя отелями, чтобы сократить собственные потери, сегодня имеют только один работающий отель.

Туризм сможет сохранить процветание Египта только после стабилизации общественной и политической ситуации, а также уровня безопасности, сказал Шербини, однако восстановления нормальной обстановки можно ждать до следующей весны. Около половины сотрудников туриндустрии либо находятся в бессрочных отпусках либо ушли в ежегодные отпуска. Финансовый фонд поддержки туризма, который выплачивает минимальные денежные пособия сотрудникам во время кризиса, выплатил зарплату только за февраль. За весну въездной турпоток в Египет сократился на 45.7%, говорится в отчете официального Каира. В апреле 2011 страну посетили на 65% меньше российских туристов, чем за аналогичный период 2010 года.

В таких условиях власти, как курортных городов, так и всего Египта, вряд ли пойдут на введение ограничений доля туристов, считают отраслевые эксперты. «С учетом тех убытков, которые понес туристический бизнес страны, едва ли это вообще возможно. Вряд ли они будут очень сильно ограничивать возможности европейских туристов. Но такой вопрос действительно поднимался и обсуждался, однако никаких конкретных действий, чтобы привести проект в исполнение, не было», – заметили в Ассоциации туроператоров России.