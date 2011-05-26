Астрологический прогноз

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) перенесут свои сомнения на область дружеских отношений. Вы склонны отдалиться от тех, кто демонстрирует вам свою дружбу. На то будут свои причины. Вас могут ранить, раздражать, обижать неловкие выпады ваших знакомых. А некое конкретное лицо и вовсе рискует потерять ваше расположение. Вы готовы прощать окружающим их слабости, но только не самоутверждение на вашем фоне. Повышенная чувствительность может мешать деловому настрою, лишать возможности объективно смотреть на жизнь. Вас может захлестнуть идеализм. Особенно это характерно для молодых лиц этого знака. Размышления наедине с собой натолкнет вас на ряд продуктивных идей, способных улучшить ваше настроение, направить силы в русло созидательных перемен. Профессиональный аспект активизируется по инициативе ваших компаньонов. К сотрудничеству с вами будут стремиться многие. В эти дни возможны значительные перемены в образе жизни, условиях работы. Вы будете принимать самое активное участие в обустройстве жилья, украшении интерьера. Возможны полезные приобретения. В личной жизни нет места для печали. Ваш партнер внимателен и заботлив.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) могут пребывать в некотором недоумении относительно действий кого-то из деловых компаньонов. Особенно замысловатой будет выглядеть ситуация для руководителей-Тельцов. Будете искать причины внезапной перемены намерений ваших союзников. Впрочем, для вас ситуация складывается вполне благополучно, несмотря на временные неудобства. Возможен психологический дискомфорт. Вам не следует зацикливаться на проблемах выяснения отношений, поиска истины и распределения ролей для виноватых. Вы можете растерять то доверие, которое обретали по крупицам. Будет много причин для грусти. В личной жизни не произойдет желаемых перемен. Ваши надежды не оправдаются. Возможен отказ от общения с интересующим вас человеком из-за ваших принципов и амбиций. В профессиональной сфере будут хорошие новости. Появятся новые планы на ближайший период. Вместе с тем вам придется возвращаться к старым делам, незаконченным проектам. Вам нередко предстоит иметь дело с людьми незнакомыми, с которыми больше не встретитесь. Старайтесь контролировать сказанное. Ваши слова могут быть неверно истолкованы. В вашем окружении произойдет событие, о котором будет неприятно вспоминать. Для многих неделя станет началом дороги.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) постараются соответствовать тому образу, который так хочется нести по жизни. Ваши усилия будут вознаграждены. Непременно появится человек, способный оценить вашу тонкую натуру, понять ваши сложные чувства: Однако звезды предостерегают: излишняя романтичность может навредить. Вы можете пострадать от чрезмерного доверия к окружающим. В эти дни не избежать слухов, сплетен, разговоров о себе среди друзей, соседей, коллег. Будете чувствовать зависть и слышать упреки, не всегда заслуженные. Возможно непонимание между близкими родственниками, а также деловыми партнерами. Не исключены разногласия в принципиальных позициях. Вам ближе консервативный подход к делам, система проверенных действий. Вам будут противостоять иные способы достижения целей. Ваш партнер склонен к авантюрам, риску, нестандартным формам деятельности. Привлекательными станут организационные роли, посредническая деятельность. Иногда вы будете сбиваться в сторону праздных разговоров и ленности. Не будете чувствовать вдохновения в работе. И хотя у вас будет много неотложных дел, вы не сумеете правильно организовать свою деятельность, постоянно опаздывая и не успевая что-то завершить.

РАКИ (22 июня-22 июля) часто будут пребывать в роли наблюдателя. Если что, вы всегда - в стороне. Такая позиция удобна, но может слишком раздражать других. С вами попытаются свести счеты, вызвать на откровенность, застать врасплох. Однако у окружающих мало шансов "прижать вас к стенке". Уж скорее они сами окажутся в "глубокой луже". На первый план выйдут ваши профессиональные способности. В этот период вы сумеете понять уровень уважения к себе со стороны коллег, деловых компаньонов. Вы будете востребованными. Сохраняя верность своим принципам, вы сумеете преодолеть значительные трудности и выйти победителем в сложной обстановки. В основном это будет касаться словесных баталий, сложных переговоров, а так же решения юридических вопросов. Возможны творческие союзы с прежними компаньонами. Могут измениться условия работы, проживания. Для одних это будет командировка, поездка в незнакомые места. Другие будут заняты перестановкой мебели, сменой интерьера. Последует приглашение на светское мероприятие, связанное с рекламной деятельностью. В эти дни осуществится встреча с высокопоставленным чиновником. Состоится запоминающееся знакомство. Особенно это коснется более молодых представителей знака. Всплеск чувственности заставит вас забыть о прежнем образе жизни. Любовь правит миром, - это будет понятно.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) не намерены уступать своих интересов другим. В эти дни проявятся такие чувства, как тщеславие, стремление к лидерству, амбициозность. Будете тщательно прислушиваться к разговорам. Важны будут любые слухи, так как вы стремитесь к полной осведомленности во всем. Часто будет казаться, что о вас все время пристрастно говорят, обсуждая вашу персону. На самом деле это далеко не так. Но ваш болезненный ум будет искать способы воздействия на окружающих. Все время вы будете стоять на позициях доказывания окружающим своего превосходства, правоты. Вы не станете откровенничать с друзьями, считая это излишним. Обременительными будут и дружеские контакты, связанные с поддержкой, проявлением участия. Друзья будут по-прежнему искать вашего общества, стремиться к проявлению открытости с вашей стороны. Но меньше всего вы склонны к подобному поведению. От этого вероятны и ссоры, и непонимание с окружающими. На работе вы не будете чувствовать себя уверенными, так как и здесь ожидание подвохов от коллег будет постоянным. Могут усложниться отношения с сотрудницами. Женщины принесут вам вообще больше беспокойств, чем мужчины.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) станут более внимательными к мелочам. Наблюдательность поможет сделать правильные выводы из давней сложной ситуации. Вам необходима будет поддержка друзей, родственников. Вы можете почувствовать значительный энергетический спад, если останетесь в одиночестве. Но яркость мышления и продуктивность идей возможны лишь в окружении знакомых лиц, в коллективном творчестве. Вам необходимо общество, встречи и переговоры, когда вы сможете блеснуть остроумием, обнаружить скрытые таланты. Вместе с тем вы сами станете внимательным слушателем, добрым советчиком и интересным собеседником. Возможен материальный рост, получение денег из запланированного источника. Предстоит поездка, которая может стать утомительной, напряженной. Будете общаться со старшими родственниками, преследуя свои интересы. Домашние хлопоты будут связаны с приобретениями, мелким ремонтом, общением с соседями. В этот период возможно поступление важной информации издалека. Будете удивлены, даже шокированы. Вы почувствуете необходимость вмешательства во многое, происходящее вокруг вас. Но это сложный период для завершения дел или получения быстрых результатов. Личная жизнь будет наполнена эмоциями. Вероятны новые отношения.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) постараются изменить отношение к человеку, который мог вызывать негативные эмоции в прошлом. Вы будете искать возможность для воссоединения, возобновления отношений с интересующими вас людьми. Часто за этим не будет стоять никакой выгоды, меркантильности, кроме, пожалуй, желания выглядеть благородными в чужих глазах. В эти дни в вашем окружении возможны значительные перемены. Вы станете свидетелем крупного конфликта у кого-то из друзей. Ваша роль будет примиряющей, сводящей на нет угрозу затяжной ссоры. Негативных эмоций вокруг вас будет больше, чем положительных. Но это не помешает чувствовать себя комфортно. Творческие личности способны обогатить ваш внутренний мир, стать полезными в делах и в работе. Не исключены замечательные идеи на почве поверхностного сотрудничества с кем-то из давних знакомых. Вас может слишком обременять профессиональная сфера. Предстоит возвращение к решению вопроса, который считался закрытым. Возможна встреча с чиновниками, людьми официальными, юридическими личностями. Предстоит заниматься восстановлением или подготовкой деловых бумаг, передачей документов по инстанциям. Деньги пройдут через ваши руки, почти не задерживаясь. Экономное отношение к ним необходимо.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) вернутся к общению с человеком, о котором ничего не слышали некоторое время. Вас будут волновать новости, перемены. Вместе с тем вы будете сами нуждаться в обмене информацией, стремясь поделиться собственными впечатлениями и возможностью укрепить важные для себя отношения. В этот период ценными станут те контакты, которые окажутся состоятельными, которые будут вам интересны. Но часто вы можете испытывать скуку в компании с друзьями или знакомыми. Будет сказываться разность интересов. Вас могут раздражать чужие запросы, темы для разговоров. Вместе с тем от вас будут исходить понимание и реальная помощь другим. Вы не оставите друзей без своего участия. Своими неординарными поступками завоюете славу загадочной личности. Вам свойственно менять свой стиль, манеру одеваться совершенно в непредсказуемом направлении. Ваше поведение будет подчинено тем правилам, которые не имеют загадки лишь для вас. Успех будет сопровождать тех, кто занят самостоятельным решением тех или иных вопросов. У вас будет большая загруженность на работе. Не исключена новая область деятельности, в которой примете живое участие. Общение на тему воспоминаний сделает вас сентиментальными, склонными к романтизму.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) напомнят окружающим, что движение - это жизнь. Вы будете примером для подражания, стремясь совместить здоровый образ жизни и умение стремительно решать деловые вопросы. В эти дни большое значение будут иметь телефонные переговоры, информация, отправленная по почте. Вы проявите интерес к людям, которые могут быть полезными в дальнейшем. Вместе с тем общение с вами не будет обременительным или обязывающим. С вами будет легко и свободно. Будет множество поездок, прогулок, перемещений. Многие будут стремиться к посещению исторических мест, к изучению религиозных и национальных традиций. Вопросы искусства и культуры будут волновать вас с новой точки зрения. Возможны приятные приобретения. Финансовый аспект может вызывать беспокойство. Уместна экономность. Ваше присутствие станет определяющим в той или иной обстановке. На вас будет возложено множество забот, мелких поручений. Вы старательно следуете правилам их выполнения. Но не всегда это будет то, чего от вас ожидают. Чаще всего вы будете лишь мириться с тем состоянием, в котором вынуждены пребывать по воле близких. Нередко партнер будет требовать от вас подтверждения чувств, доказательств любви. Это может действовать на нервы.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) смогут, наконец, почувствовать себя лучше и в прямом, и в переносном смысле. Улучшение ситуации будет заметным и в отношениях с близкими, друзьями. В личной жизни возможны выяснения отношений, демонстрация чувств, любовные признания. Не исключены новые знакомства у молодых представителей знака. В профессиональной сфере вас ждут удивительные повороты. Возможно предложение о сотрудничестве выгодного характера. Предстоит встреча, общение с единомышленниками. Так же возможно застолье в кругу друзей, знакомых. Вас будут привлекать информационные источники знаний, книги, кинофильмы. Вы станете обладателем важной информации, которая имеет отношение к недавним интригующим событиям. Будете обдумывать линию поведения с высокопоставленным покровителем. Кроме того вы станете усиленно опекать некую особу, от которой ждете определенных действий в свою пользу. В этот период для вас не останется авторитетов. Продвигаясь к поставленным целям, вы захотите превзойти собственные возможности. Постоянство и упорство будут сопутствовать вам в любых начинаниях. Трудности в материальном аспекте заставят вас действовать с позиции дипломатии, но не без хитроумных ходов. Деньги вы сумеете заработать.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) воспримут перемены вокруг себя как нечто неизбежное и малоутешительное. И хотя ситуация будет складываться в вашу пользу, вас она не порадует. В этот период вас мало будут интересовать перспективы духовного роста, самообразования. Вы будете заняты поисками материальных высот. Вам удастся заработать неплохие деньги. Но ваши траты слишком опасны для вашего кошелька. Могут нарушиться отношения с кем-то из коллег. Высокая восприимчивость к шуткам может стать причиной вашей обиды. Вы слишком зациклены на собственных проблемах, слишком много значения придаете мелочам. Ситуация усугубится тем, что вы затаите обиду, вынашивая план отмщения. Главной темой недели будет и здоровье. Скажутся прошлые события, которых не удалось избежать. Потребуются профилактические меры лечения. Возможно, вы будете посещать некое лечебное заведение. Старайтесь избегать пустых и праздных разговоров, пересудов, сплетен. В них вы потеряете не только энергию, но и свое лицо. Все сказанное вами в результате эмоций обернется большими потерями морального плана в ближайший период. Звезды советуют вести политику конформизма в работе и в личной жизни.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) потеряют интерес к делу, которое выглядело весьма привлекательным. Вновь вы обращаетесь к прежней идее, начиная вырабатывать более детальный план. Предстоит обдумывать предложение от высокопоставленного покровителя о возможности значительных перемен в своей жизни. Это будет связано с перспективой смены мета работы или проживания. Часто ситуация будет касаться кого-то из близких родственников. Вы будете всеми силами стараться осуществить данную идею. По крайней мере, это в вашей власти. Вас ждет интересная новость от женщины издалека. Предстоит общение по телефону. В профессиональной сфере вы способны на роль укрепляющего звена, вдохновителя перспективных идей. Уверенность в себе и личная сила помогут вам не потерять роль лидера в глазах окружающих. Предстоит скрывать от других некие отношения, которые, впрочем, не будут иметь для вас особенной ценности. На первое место выйдут отношения с детьми, вопросы финансовых обязательств. Вас ждет множество поездок и различных переговоров. Вы чаще обычного будете находиться в гуще людей. В личной жизни будут иметь место встречи и расставания, признания в любви, активная реализация интимного аспекта, особенно у молодых Рыб.