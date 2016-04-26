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Космодром Восточный заработает уже 27 апреля

26 Апреля 2016, 16:06 | Дальний Восток

Власти Амурской области подготовили семь смотровых площадок, с которых можно будет наблюдать за первым пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с нового российского космодрома Восточный, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Точки для наблюдения расположены на удалении от 21 км до 49 км от места запуска. Трансляцию старта «Союза» также будут осуществлять местные и федеральные СМИ. Запуск состоится 27 апреля в 11.01 по местному времени (05.01 мск).

Власти области организовывают радиовещание первого старта с космодрома, по местным радиоканалам будет транслироваться плейлист с композициями на космическую тематику. Слушателям расскажут об этапах строительства Восточного, интересных фактах, а также о будущих проектах на территории космодрома. Для жителей Белогорска устроят культурно-массовую программу, за 1,5 часа до запуска горожанам продемонстрируют кинофильм «Белое солнце пустыни» - именно его смотрят все космонавты перед полетом в космос, передает портал «Амур.Инфо».

Управление ГИБДД по Амурской области обращается к жителям области с просьбой не оставлять свои машины на проезжей части, наблюдая за запуском ракеты-носителя с Восточного, а также не выходить на дорогу. Меры предосторожность помогут избежать ДТП и затруднений на местной федеральной трассе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: запуск  ракета-носитель  Восточный  космос  союз-2.1а  космодром 



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Комментарии

  • Псевдоним17:19, 26.04.2016#

    редакция учитесь считать часовые пояса

  • Псевдоним09:12, 27.04.2016#

    Местное время, не значит приморское)

  • Jaimon17:44, 26.04.2016#

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  • Часовой пояс09:11, 27.04.2016#

    А зачем им считать часовые пояса?)))В редакции наверное одни ЕГЭшники сидят. . )))

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