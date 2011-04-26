Российским туристам отменили чартеры

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиакомпаний, которым отказано в выполнении международных чартерных рейсов.

В Росавиации отмечают, что туроператоры были заранее предупреждены о возможности возникновения такой ситуации. Выполнять чартерные рейсы Росавиация запретила двум московским и девяти региональным авиакомпаниям. Больше всего отменено полетов в направлении Греции, Хорватии и Турции.

Всего в список включено 11 авиакомпаний. Больше всех, а именно 12 рейсов, потеряла авиакомпания «Татарстан» (2 рейса в города Болгарии, 7 в египетские курорты, 2 рейса в Италию и один в Барселону). Также были запрещены 10 рейсов авиакомпании «Якутия» (3 в Турцию, 3 в Италию, 3 в Испанию и Брно). По 9 рейсов потеряли авиакомпания «Кавминводыавиа» (Тиват, Задар, Сплит Дубровник, Пула, Бодрум, Анталья, Генуя, Бургас) и «Ямал» (Тиват, Подгорица, Дубровник, Сплит, Пула, Задар, Констанца, Родос, Керкира).

Запрещены также 6 рейсов «Уральских авиалиний» (Тиват, Пула, Анталья, Римини, Неаполь, Салоники), 4 рейса «Нордавиа» (Пальма де Майорка, Ибица, Стамбул, Пула), 3 рейса «Оренбургских авиалиний» (Ханья, Кос, Монастир), 3 рейса Sky Express (Пардубице, Дрезбен, Бургас), 2 рейса авиакомпании «Северный ветер» (Монастир, Энфида) и по одному рейсу авиакомпании «Таймыр» (Бодрум) и «Саратовских авиалиний» (Стамбул).

Некоторые чартерные программы из тех, которым теперь не суждено состояться, должны были начаться уже сегодня.

Вместе с тем ведомство разрешило авиакомпании «Уральские авиалинии» открыть регулярные рейсы из Сочи в Вену и из Москвы в Кельн и Подгорицу. Sky Express получила право начать полеты из Самары в Баку и из Москвы в Тиват, Подгорицу и Вильнюс. На рейсы из Москвы в Вильнюс, Подгорицу и Тиват допуск получила также авиакомпания «Кубань». Кроме того, ей разрешено начать полеты из Москвы в Любляну.

Компании UTair дано право открыть регулярные рейсы из Москвы в Гянджу, Гюмри, Салоники, Жерону, Люксембург, Краков, Душанбе, Бухару, Ташкент, Наманган, Кривой Рог, Брно, а также рейсы из Сочи в Гюмри и из Самары в Душанбе.

Авиакомпания «Сибирь» получила разрешение выполнять рейсы из Москвы в Афины, «Таймыр» – из Москвы в Самарканд, «Трансаэро» – из Москвы в Ферганц, «Континент» – из Москвы в Севастополь. Кроме того, «Аэрофлот» получил допуск на рейсы из Москвы в Андижан, а также получил право увеличить число рейсов между Москвой и Парижем до 34 рейсов в неделю, а между Москвой и Ниццой – до 14 в неделю.

Как сообщает Российский союз туриндустрии, для участников туристического рынка это решение Росавиации оказалось полной неожиданностью. Уже 25 апреля, должны были стартовать цепочки в болгарские Бургас и Варну авиакомпании «Татарстан» и в тунисскую Энфиду авиакомпании «Северный ветер». На 27 апреля были намечены рейсы того же «Татарстана» в Грецию - на Закинф, в Ираклион и Салоники, 28 апреля - на Родос. На 29 апреля запланировано начало полетов «Якутии» в Барселону, на 30 апреля - «Уральских авиалиний» в Неаполь, «Татарстана» - в Римини, Неаполь, а также в хорватские Пулу и Сплит. Туры, обеспечивающиеся этими чартерами, давно распроданы. На чем теперь полетят туристы, купившие туры на ближайшие дни – не известно.

Пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина сообщила, что туристическим компаниям предстоит в срочном порядке искать других авиаперевозчиков на эти популярные курортные направления. Из-за форс-мажорных обстоятельств вероятен сдвиг рейсов по времени.

Как отмечают в Росавиации и в Ростуризме, туроператоров неоднократно предупреждали, что продавать туры целесообразно только на подтвержденные авиарейсы крупных перевозчиков. Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский подчеркнул, что «это та ситуация, в которой виноват перевозчик».

«Авиакомпании подают заявки на международные чартерные рейсы с 1 по 5 число каждого месяца. Эти заявки в течение 20 дней рассматриваются. Комиссия, состоящая из представителей Росавиации и других федеральных органов исполнительной власти, принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче допуска. Авиакомпании не могут планировать рейсы до тех пор, пока не увидят протокола о допуске», - предупредил представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

Сергей Извольский напомнил, что в 2010-м году Росавиация также предупреждала туроператоров, чтобы они не покупали блоки сидений, прежде чем авиакомпания не докажет, что она допущена. «Туроператоры поторопились скупить перевозочные емкости (все сиденья либо часть, то есть блок, сидений в самолете)», - отметил Сергей Извольский.

По мнению участников туристического рынка, количество выданных Росавиацией разрешений на чартеры не обеспечивает необходимого объема летней перевозки из Москвы. Найти дополнительные борта у авиакомпаний, имеющих допуски, будет крайне сложно, поскольку воздушный парк московских перевозчиков ограничен.

В начале апреля Минтранс рассматривал возможность снять ограничение на чартерные рейсы в период массовых отпусков.

Как сообщает Gudok.ru, по мнению главы Росавиции Александра Нерадько, чартерные рейсы уступают регулярным по безопасности полетов. Он отметил, что требования по обеспечению безопасности к рейсам обоих типов предъявляются одинаковые. «Но статистика свидетельствует о том, что безопасность полетов на чартерных рейсах хуже», - сказал он. По словам Нерадько, это объясняется спешкой, в которой зачастую организуется чартер. «Срочно ищется самолет, собирается не слетанный экипаж, воздушное судно в спешке загружается и при этом не соблюдаются нормы центровки», - пояснил глава Росавиации.