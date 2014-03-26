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Символом свободнотекущего Амура стала голубая лента
26 Марта 2014, 14:18 | Дальний Восток
В пяти регионах Амурского бассейна при поддержке WWF России отметили Всемирный День воды. «Амур имеет право на свободное течение» - таким девизом встретили этот праздник 18 природоохранных организаций.
Всемирный День воды отмечают во всем мире 22 марта с 1993 года. Он служит напоминанием жителям планеты о значении и важности воды для начала и продолжения жизни на Земле. Для жителей Дальнего Востока этот важнейший ресурс сконцентрирован в водах Амурского бассейна. Поэтому очень важно сохранить экологическое равновесие в бассейне реки Амур - одной из крупнейших рек мира, славящейся красотой природы, богатством и разнообразием экосистем, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
В праздновании Дня воды приняли участие 18 природоохранных организаций из Амурской и Еврейской автономной областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.13 заповедников, 2 национальных парка, 3 дружины охраны природы в этот день призывали сохранить «Свободный Амур – от истоков до устья». Они проводили викторины и конкурсы, лекции о состоянии водных ресурсов, раздавали информационные буклеты, демонстрировали видеофильмы о природе Амура, организовывали флешмобы со студентами и школьниками. В качестве символа свободнотекущей реки, без плотин и водохранилищ, стала голубая лента. Этот символ был выбран сотрудниками экологического просвещения заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока на семинаре, проводимом WWF России.
В Благовещенске ДОП «Барс» и Амурский Социально-Экологического Союз (АмурСоЭС) провели 22 марта акцию «Сделай свой выбор». На площади перед торговым центром дружинники предлагали прохожим выбрать стаканчик с очищенной и водопроводной водой в знак того, какую воду будут пить они и их потомки.
В городе Зея Амурской области организатором мероприятий стал Зейский заповедник. У дома культуры "Энергетик" прошел флешмоб с участием студии современного танца "Импульс". Голубые ленты в руках танцующих девочек, призывы на их одежде говорили о том, что для сохранения таежных и речных экосистем река должна оставаться свободной в своем течении. Ребята из «Клуба друзей Зейского заповедника" вместе с сотрудниками этой ООПТ подготовили и провели школе №1 беседы "Вода и ее экономия" и викторины "Что мы знаем о воде".
В Еврейской автономной области, в Бирибиджане, заповедник «Бастак» провел конкурс экологических листовок. А в поселке Смидовичи для учащихся музыкальной школы - лекции и акцию «Голубой патруль».
Более 100 человек - преподаватели, студенты и школьники - приняли участие в мероприятии «Амур – река жизни» в Хабаровске. Организаторами этой эколого-просветительской акции стали Большехехцирский заповедник, Центр экологического просвещения МУП «Водоканал», краевое отделение ВООП, Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества. В лекционном зале МУП «Водоканал» учащиеся 7-9 классов и воспитанники экологических объединений увидели яркое выступление агитбригады, фильм «Амур - река жизни», соревновались в конкурсах и интеллектуальной игре. Была проведена демонстрация наглядного пособия «Замкнутая экосистема». А в заключении участники акции вышли на улицу и все вместе трижды крикнули: «Амур – река жизни», синхронно вскидывая синие ленты вверх – символ реки Амур.
В Нанайском районе Хабаровского края, в селе Троицкое, Анюйский нацпарк организовал флешмоб "Мы - за свободнотекущий Амур". Активное участие в этом празднике приняли ребята из Центра внешкольной работы и средней школы райцентра. Группа ребят собралась во дворе школы и быстро выстроилась в фразу «Сохраним Амур!» Вся школа наблюдала за этим действием. Окна были открыты, и с улицы доносилось: «Амур без преград», «Мы за свободный Амур», «Сохраним Амур вместе!» Через пять минут ребята разбежались по своим классам. Участниками акции стали более двухсот ребят от третьего до девятого класса.
А Комсомольский заповедник и студенты Амурского гуманитарно-педагогического университета из ДОП «Нижнеамурская экологическая инспекция» на главной площади города Юности построили фразу «Амур» , прокричав «Сохраним свободный Амур от истоков до устья!». Далее участники дружно взялись за голубую ленту - символ свободнотекущей реки, которую пронесли среди гостей и жителей города. Отметим также, что накануне праздника, 21 марта, в Эколого-биологическом центре Комсомольска-на-Амуре сотрудники заповедника совместно с педагогами центра провели брифинг, посвященный Дню воды. На мероприятии учащиеся школ узнали об экологических проблемах Амура, уделив особое внимание загрязнению реки и угрозе строительства новых ГЭС. Ребята работали в группах, придумывая слоганы социальной рекламы в защиту воды, экологические стихи, а также обсуждая тему прошедшего наводнения на Амуре.
В Приморье студенты из ДОП «Тис» провели эколого-просветительское мероприятие для учащихся 6 школы г. Уссурийска. Для ребят была организована викторина «Амур-река жизни», подвижные и познавательные игры, раскрывающие идею сохранения целости экосистем амурского бассейна. Самые активные участники получили в подарок сувенирную продукцию с изображение дальневосточного аиста - индикатора чистоты водно-болотных угодий Амура.
На фото: Анюйский нацпарк организовал флешмоб, во время которого группа ребят собралась во дворе школы и быстро выстроилась в фразу «Сохраним Амур!»
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