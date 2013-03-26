Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке опять ожидается снег
Вот ведь матушка-природа изгаляется нынче – месяц весны позади, а весны-то и нет! Чрезвычайно активная циклоническая деятельность, не имеющая ничего общего с глобальным потеплением, изрядно достает весь Дальний Восток. Да и не только наш регион – в центральных районах России снега намело по пояс! К счастью, у нас в регионе только на Камчатке в эти дни было изобилие снега. В остальных дальневосточных краях и областях осадков было гораздо меньше, а местами и вовсе обошлось без них. Впрочем, уже в среду ожидается снег во всем регионе.
Что касается Приморского края, то в начале недели погоду будет определять поле повышенного давления. Дневная температура во ВЛАДИВОСТОКЕ претерпит колебания от минус до плюс 4. В среду возможны осадки в виде мокрого снега. С наступлением сумерек воздух в столице Приморья будет остывать до 3-7 градусов мороза.
В среду и пятницу возможен снег и в соседнем ХАБАРОВСКЕ. Дневной температурный фон здесь продолжает повышаться – теперь уже он доходит до 4-7 градусов мороза. После захода солнца температура в городе на берегу Амура сохраняется в пределах 9-12 ниже нуля.
Также в среду ждут обильный снегопад в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Кроме того, менее значительные осадки возможны в четверг и пятницу. Днем температура подросла до 4-9 градусов мороза. В ночные часы в столице Амурской области температура понижается до 11-15.
А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ снег будет идти со вторника по четверг включительно. В дневное время температура колеблется от минус 3 до плюс 1. Ночной температурный фон в столице островной области сохраняется в пределах 5-9 ниже нуля.
В пятницу и субботу ждут снега в МАГАДАНЕ. Относительно дневной температуры с уверенностью можно сказать, что выше 9-14 градусов мороза она вряд ли поднимется. А в ночные часы температурный фон и того ниже – до минус 17-20.
Успокоится, наконец, погода в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. По крайней мере, снега здесь до конца недели не ожидается. Дневная температура по-прежнему колеблется от минус 2 до плюс 2. По ночам в столице Камчатского края воздух остывает до 3-5 градусов мороза.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ