Во Владивостоке опять ожидается снег

Вот ведь матушка-природа изгаляется нынче – месяц весны позади, а весны-то и нет! Чрезвычайно активная циклоническая деятельность, не имеющая ничего общего с глобальным потеплением, изрядно достает весь Дальний Восток. Да и не только наш регион – в центральных районах России снега намело по пояс! К счастью, у нас в регионе только на Камчатке в эти дни было изобилие снега. В остальных дальневосточных краях и областях осадков было гораздо меньше, а местами и вовсе обошлось без них. Впрочем, уже в среду ожидается снег во всем регионе.

Что касается Приморского края, то в начале недели погоду будет определять поле повышенного давления. Дневная температура во ВЛАДИВОСТОКЕ претерпит колебания от минус до плюс 4. В среду возможны осадки в виде мокрого снега. С наступлением сумерек воздух в столице Приморья будет остывать до 3-7 градусов мороза.

В среду и пятницу возможен снег и в соседнем ХАБАРОВСКЕ. Дневной температурный фон здесь продолжает повышаться – теперь уже он доходит до 4-7 градусов мороза. После захода солнца температура в городе на берегу Амура сохраняется в пределах 9-12 ниже нуля.

Также в среду ждут обильный снегопад в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Кроме того, менее значительные осадки возможны в четверг и пятницу. Днем температура подросла до 4-9 градусов мороза. В ночные часы в столице Амурской области температура понижается до 11-15.

А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ снег будет идти со вторника по четверг включительно. В дневное время температура колеблется от минус 3 до плюс 1. Ночной температурный фон в столице островной области сохраняется в пределах 5-9 ниже нуля.

В пятницу и субботу ждут снега в МАГАДАНЕ. Относительно дневной температуры с уверенностью можно сказать, что выше 9-14 градусов мороза она вряд ли поднимется. А в ночные часы температурный фон и того ниже – до минус 17-20.

Успокоится, наконец, погода в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. По крайней мере, снега здесь до конца недели не ожидается. Дневная температура по-прежнему колеблется от минус 2 до плюс 2. По ночам в столице Камчатского края воздух остывает до 3-5 градусов мороза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.