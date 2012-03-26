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Обручальное кольцо – непростое украшенье
Традиция обмена кольцами как символом любви и верности возникла еще в стародавние времена. Кто-то приписывает этот обычай народам Древней Греции, другие – народам Древнего Египта. Обручальные кольца принято носить именно на безымянном пальце потому, что только от него идет тонкий нерв прямо к сердцу. Таким образом, предки пытались показать связь кольца с этим самым важным человеческим органом, отвечающим за любовь. Самые первые свадебные украшения были сделаны из переплетенных трав, тростника или пеньки. Потом на смену им пришли металлические. Своего первоначального значения символы любви и верности не утратили и в наши дни, хотя внешне немного изменились. Традиционное обручальное кольцо выполняется из желтого золота. Оно может быть украшено небольшими драгоценными камнями. Но можно приобрести и украшения из белого или красного золота, титана, вольфрама, керамики или из нескольких металлов одновременно, со всевозможной гравировкой и камнями различных, порой даже самых причудливых форм.
Украшения из серебра
Нередко молодые люди выбирают серебряные изделия. С недавних пор повелась такая традиция - дарить самые необычные украшения на самые обычные торжества. Тем более многие верят в чудодейственную силу этого металла, якобы серебряные украшения защищают молодых от нечистой силы и сглаза. И именно обручальное кольцо из серебра – одно из условий долгой и счастливой семейной жизни. Но не всегда можно найти изделие по душе, чтобы соответствовало предъявляемым требованиям и внутреннему миру одариваемого. В этом случае можно воспользоваться услугой «кольца на заказ». В ювелирных магазинах помогут определиться с выбором по каталогу либо выполнят заказ с представленного эскиза. Обычно к такой услуге предлагают дополнительно сделать гравировку с праздничной надписью или с именами возлюбленных. А многие ювелирные дома предлагают также сезонные скидки и всевозможные акции. Но чтобы жить вместе долго и счастливо, одних колец недостаточно. Надо, чтобы в доме царили любовь и понимание.
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