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Сихотэ-Алинский заповедник укрепляет международные связи между Россией и Китаем
В последние дни февраля в рамках Договора о взаимном сотрудничестве между Сихотэ-Алинским биосферным заповедником и природным заповедником Чанбайшань (КНР), состоялся очередной визит китайских коллег на территорию Сихотэ-Алиня.
Помощь в организации тренинга оказала автономная некоммерческая организация «Центр «Амурский тигр», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».
Каждое такое посещение – важное событие в деятельности сотрудничающих сторон, ведь главным вопросом в совместной работе в соответствии с договором является организация поддержки китайского заповедника в изучении среды обитания амурского тигра, проведение исследований и создание благоприятных условий для возвращения уникальной кошки на территорию заповедника Чанбайшань.
«Отрадно, что сотрудничество между нашими заповедниками не является лишь «сотрудничеством на бумаге», - комментирует директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» кандидат биологических наук Дмитрий Горшков. - За непродолжительное время действия договора стороны успели не раз обменяться делегациями для проведения разного рода теоретических тренингов и практических занятий, способствующих повышению уровня профессионализма как китайских, так и российских коллег. Были рассмотрены вопросы организации зимних учетных работ, сбора и обработки данных, применения полученных результатов в практической деятельности».
Во время визита в заповедник рейнджеры из Китая смогли поучаствовать в зимнем маршрутном учете под руководством российских коллег. Навыки, полученные при выполнении этих работ, помогут им в дальнейшем самостоятельно проводить подобные исследования на территории китайского заповедника. Для многих это первая уникальная возможность побывать в местах обитания амурского тигра и сфотографировать на память его след. Кроме того, китайские коллеги смогли ознакомиться с методами охраны популяции амурского тигра в России.
В тоже время другая часть делегации, включающая профессора Пекинского лесохозяйственного университета, заместителя главы Ассоциации сохранения диких животных Китая ChenJianwei и представителя Китайской Академии Наук, зоолога XieYan, получила возможность посетить территорию национального парка «Удэгейская легенда», с которым Сихотэ-Алинский заповедник подписал договор о сотрудничестве в ноябре 2013 года. Таким образом, гости ознакомились с инфраструктурой и природными достопримечательностями как заповедника, так и парка для обсуждения вопроса оказания содействия в развитии познавательного туризма на двух охраняемых территориях, учитывая присутствие здесь амурского тигра.
Подведение итогов визита прошло в офисе Сихотэ-Алинского заповедника. «Потенциал заповедника и парка для развития туризма необычайно высок, - отмечает профессор ChenJianwei. – Бесспорно, ключевым объектом является амурский тигр, но этой фигурой привлекательность территорий не ограничивается. При создании определенных условий поток туристов явно будет увеличиваться. Мы готовы сотрудничать в решении этих вопросов, и в свою очередь выражаем признательность сотрудникам Сихотэ-Алинского заповедника за помощь в научной деятельности и полученные знания об экологии амурского тигра».
«Сотрудничество России и Китая в области сохранения популяции амурского тигра имеет важное значение для восстановления его численности. В природе нет границ, а у хищников нет паспортов, поэтому запретить тигру уходить в Китай или приходить обратно не в наших силах. Восстановление численности тигра в Китае позволит создать резервную популяцию, особи которой могут в будущем использоваться для повышение генетического разнообразия, что важно для популяций с низким уровнем численности» - комментирует Сергей Арамилев директор Приморского филиала АНО «Центр Амурский тигр».
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