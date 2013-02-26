Судьба поезда Тында - Комсомольск решится в апреле

Поезд № 364 сообщением Тында - Комсомольск-на-Амуре будет действовать минимум до 30 марта, сообщили агентству «Интерфакс - Дальний Восток» в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«В 2013 году, по прогнозам, государство компенсирует только 14,8 млрд рублей из 36 млрд убытков от перевозок пассажиров по всей стране в плацкартных и общих вагонах. Поэтому компания планирует сократить 19 наиболее убыточных маршрутов, в том числе поезда Тында - Комсомольск и Тында - Нерюнгри», - пояснила пресс-секретарь ФПК Елена МИРОШНИКОВА.

По ее словам, данные маршруты были сохранены до конца марта из-за постоянных просьб, поступающих с Дальнего Востока.

«Поезда будут курсировать как минимум до 30 марта. Их судьбу решат в апреле на правительственном уровне», - сказала Мирошникова.

Железнодорожный транспорт - единственный вид связи с населенными пунктами в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах. На востоке от Тынды находятся 9 железнодорожных поселков. Таким образом, отрезанными от внешнего мира останутся более 10 тыс. человек. Из-за отмены поездов могут лишиться единственного транспорта для доставки на работу вахтовики Эльгинского угольного месторождения. В январе в нескольких поселках Тындинского района прошли митинги против отмены поезда Тында - Комсомольск.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.