Лётчики-истребители МиГ-31 отработали перехват воздушной цели на Камчатке

В рамках мероприятий боевой подготовки группа истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота провела воздушный бой на сверхзвуковых скоростях, и выполнила перехват заданной воздушной цели над Камчаткой, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

"Лётчики-истребители в нормативное время отработали взлёт по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением противоракетного манёвра от ракет «противника», - сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

Кроме того экипажи МиГ-31 отработали элементы пилотирования в паре и полёт в сомкнутом боевом порядке.

По словам командира истребительной эскадрильи подполковника Сергея Кодерле, все временные нормативы были выполнены, в результате вылета воздушная цель была условно уничтожена, несмотря на сложные метеоусловия.