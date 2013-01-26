В пунктах МЧС можно будет перекусить, полечиться и зарядить мобильник

Как рассказал замглавы МЧС Геннадий Кириллов, там можно будет обратиться к врачам, поесть и получить гуманитарную помощь, сообщают информагентства.

Кроме того, в этих пунктах появятся душевые, там же можно будет зарядить мобильный телефон, граждан будут оперативно информировать о ситуации в населённом пункте.

Решение было принято после наводнения в Крымске. В результате удара стихии город был практически смыт, погибли более 170 человек. Жителей вовремя не оповестили об опасности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.