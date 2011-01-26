Каждый второй выпускник может рассчитывать на бюджетное место в вузе

Почти полмиллиона, а точнее 484 тыс. бюджетных мест приёма, по плану Минобрнауки, предусмотрено в российских вузах в 2011 году.

"В 2011 году число очных бюджетных мест на первом курсе российских вузов возрастёт до 438 в расчёте на 1000 выпускников 11-х классов", - сообщила директор Департамента профобразования Минобрнауки Татьяна ДАВЫДЕНКО на заседании коллегии Министерства 25 января 2011 г.

В прошлом году данный показатель составлял 418 мест в расчёте на 1000 выпускников 11-х классов. Планируется, что число бюджетных мест приёма на первый курс учреждений высшего профессионального образования по программам подготовки бакалавра и специалиста на 2011 год составит 431 тыс. (365,9 тыс. мест по программам подготовки бакалавров и 65,2 тыс. мест по программам подготовки специалистов), в том числе по очной форме – 331,7 тыс. мест.

В 2011 году предлагается установить на федеральном уровне контрольные цифры приёма в магистратуру в объёме 52,9 тыс. человек. 30% от бюджетного приёма в магистратуру будет приходиться на Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 7 федеральных и 29 национальных исследовательских университетов".

Директор Департамента государственной научно-технической политики и инноваций Минобрнауки России Александр НАУМОВ сообщил, что "с учётом среднероссийского коэффициента эффективности деятельности аспирантуры на уровне 21,4%, в 2011 году будут скорректированы контрольные цифры приёма". Общее уменьшение объёмов контрольных цифр приёма в аспирантуру очной формы обучения составит 15% (3345 чел.). Для докторантуры уменьшение составит 2,3% (33 чел.). Для интернатуры увеличение составит – 21,9% (3 916 чел.), а для ординатуры - 7,9% (443 чел.).

Досье «ЗР»:

С 2004 по 2011 гг. Минобрнауки России увеличил контрольные цифры приёма на первый курс вузов по таким укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки как: «Информационная безопасность» (на 63%), «Геодезия и землеустройство» (на 56%), «Авиационная и ракетно-космическая техника» (на 1,8%), «Морская техника» (на 9,3%), «Автоматика и управление» (на 98,6%), «Информатика и вычислительная техника» (+21,1%).

При этом, учитывая дисбаланс между потребностями экономики и объёмами подготовки специалистов, за пять лет произошло сокращение по следующим укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки: «Гуманитарные науки» (на 30,6%), «Образование и педагогика» (на 35,7%), «Экономика и управление» (на 51,5%). Основная доля сокращаемых мест по сравнению с уровнем 2010 года также приходится на эти три укрупнённые группы: «Гуманитарные науки» (уменьшение контрольных цифр приёма на 7,4 тыс. мест, или 18,9%), «Образование и педагогика» (уменьшение контрольных цифр приёма на 2,4 тысячи мест, или 4,3%), «Экономика и управление» (уменьшение контрольных цифр приёма на 3,8 тыс. мест, или 8,3%).