Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Русфонд: Сергею Попову оплачено лекарство!
9 сентября на сайте Русфонда, в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю четырнадцатилетнего Сережи ПОПОВА, воспитанника Детского дома № 2 Владивостока. У мальчика врожденный порок сердца, тяжелая легочная гипертензия. Для проведения операции на сердце Сергею нужно лекарство, нормализующее легочное давление. Цена препарата превышает лимит средств, выделяемых детскому дому на одного воспитанника. Рады сообщить: вся необходимая сумма (229 тыс. руб.) собрана. Николай Яхонтов, директор Детского дома № 2, опекун Сережи, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
И вот еще новости. С 9 сентября 72 читателя и 7404 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (720 565 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам бюро Русфонда в Приморском крае.
Оплачены: лечение детского церебрального паралича Насте БАЙКОВОЙ (2 года, 199 740 руб., г. Арсеньев); инсулиновая помпа и расходные материалы к ней Алине РАДЧЕНКО (5 лет, 199 676 руб., Черниговский район).
Помогли: Алексей СУСЛИКОВ (Кипр), Андрей ШТЕЙНБЕРГ (США), Надежда Х., Чича (обе – Иркутская обл.), Александр ТОКАРЕВ (Кемеровская обл.), Артем БАНДАЛАК (Краснодарский край), Людмила БРЮХАНОВА (Московская обл.), Влад КИРСАНОВ (Новосибирская обл.), А.В. ГОНТАРЬ (Тверская обл.), Дмитрий Владимирович ПАРХУТ (Ярославская обл.), Алексей СТАРУХИН, Василиса МИШЕНИНА (оба – Санкт-Петербург), Алена, Андрей КОСАЧЕВ, Анна, Василий, Екатерина ДАЛЕДУДКИНА, Настя, Татьяна ТИШКОВА, Юля (все – Москва), А.А., Александр, Анастасия З., Дарья, Денис К., Дмитрий МАКСИМЕНКО, Евгения Александровна КУШМЫЛЕВА, Елена, Кирилл Л., Константин, Мария У., два Михаила, Николаевич, Ольга ЗВЕРЕВА, Роман, Сергей ЛАГИС, Татьяна АНИСИМОВА, Твой Путь, Mangy (все – Приморский край). Спасибо!
Наталия НОСЫРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?