Русфонд: Сергею Попову оплачено лекарство!

9 сентября на сайте Русфонда, в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю четырнадцатилетнего Сережи ПОПОВА, воспитанника Детского дома № 2 Владивостока. У мальчика врожденный порок сердца, тяжелая легочная гипертензия. Для проведения операции на сердце Сергею нужно лекарство, нормализующее легочное давление. Цена препарата превышает лимит средств, выделяемых детскому дому на одного воспитанника. Рады сообщить: вся необходимая сумма (229 тыс. руб.) собрана. Николай Яхонтов, директор Детского дома № 2, опекун Сережи, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот еще новости. С 9 сентября 72 читателя и 7404 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (720 565 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам бюро Русфонда в Приморском крае.

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Насте БАЙКОВОЙ (2 года, 199 740 руб., г. Арсеньев); инсулиновая помпа и расходные материалы к ней Алине РАДЧЕНКО (5 лет, 199 676 руб., Черниговский район).

Помогли: Алексей СУСЛИКОВ (Кипр), Андрей ШТЕЙНБЕРГ (США), Надежда Х., Чича (обе – Иркутская обл.), Александр ТОКАРЕВ (Кемеровская обл.), Артем БАНДАЛАК (Краснодарский край), Людмила БРЮХАНОВА (Московская обл.), Влад КИРСАНОВ (Новосибирская обл.), А.В. ГОНТАРЬ (Тверская обл.), Дмитрий Владимирович ПАРХУТ (Ярославская обл.), Алексей СТАРУХИН, Василиса МИШЕНИНА (оба – Санкт-Петербург), Алена, Андрей КОСАЧЕВ, Анна, Василий, Екатерина ДАЛЕДУДКИНА, Настя, Татьяна ТИШКОВА, Юля (все – Москва), А.А., Александр, Анастасия З., Дарья, Денис К., Дмитрий МАКСИМЕНКО, Евгения Александровна КУШМЫЛЕВА, Елена, Кирилл Л., Константин, Мария У., два Михаила, Николаевич, Ольга ЗВЕРЕВА, Роман, Сергей ЛАГИС, Татьяна АНИСИМОВА, Твой Путь, Mangy (все – Приморский край). Спасибо!

Наталия НОСЫРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.