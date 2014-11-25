Украинских беженцев хотят пристроить в ТОРы Дальнего Востока

Спикер парламента Новороссии и учредитель Союза беженцев Украины Олег ЦАРЕВ предложит комитету общественной поддержки жителей юго-востока Украины при Совете Федерации в приоритетном порядке привлечь беженцев к работе на первой территории опережающего развития (ТОРы) на Дальнем Востоке. Об этом «Известиям» рассказал сам Олег Царев.

- В рамках создания территорий опережающего развития на Дальнем Востоке планируется 37 тыс. новых рабочих мест. Специалисты говорят, что местные жители не смогут полностью выбрать эту квоту. При этом сейчас в пунктах временного размещения находится около 60 тыс. беженцев, готовых работать на благо страны, которая приютила их в трудную минуту, - говорит Царев. - Союз беженцев Украины готов оказать содействие профильным органам государственной власти России, сформировать необходимую базу данных беженцев с указанием специальности и профессионального опыта для привлечения их к работе на указанных территориях. Думаю, что среди беженцев достаточно высококвалифицированных инженеров, технологов и представителей рабочих специальностей.

- Идея интересная, - считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей ШОХИН. - На территориях опережающего развития будут нужны в первую очередь высококвалифицированные специалисты. Многое будет зависеть от инвестиционных проектов, которые будут реализовываться. Но беженцев, конечно, будет возможность пристроить.

На данный момент на Дальнем Востоке проживают более 5 тыс. беженцев с Украины.

О том, что в России будут созданы территории опережающего развития, стало известно летом 2014 года. Предполагается, что со временем такие зоны будут созданы по всей России, однако в планах на первые три года создание ТОР только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Всего на Дальнем Востоке до 2020 года будет реализовано 14 территорий опережающего развития с девятью специализациями.

Так, под агропром отдадут ТОР «Екатеринославка» (Амурская область), «Смидовическая» (Еврейская АО), «Михайловский» (Приморский край). Логистические компании разместятся на ТОР «Надеждинская» (Приморский край) и «Ракитная» (Хабаровский край), портовые и промышленные компании - на ТОР «Ванино-Советстко-Гаваньская» (Хабаровский край), «Камчатка» (Камчатский край), «Зарубино» (Приморский край). Авиастроением займутся на «Комсомольске» (Хабаровский край), нефтехимией - на «Нефтехимической» (Приморский край), газохимией - на «Белогорской» ТОР (Республика Саха). Стройматериалы будут изготавливать на ТОР «Базальт - новые технологии» (Республика Саха), а алмазно-ювелирной деятельностью займутся на ТОР «Алмазный» (Республика Саха), образованием - на ТОР «Остров Русский» (Приморский край). Какая из этих зон станет первой, до сих пор не ясно. Среди российских инвесторов назывались «Роснефть», «Сибур», «Мечел», «Русагро», из иностранных - Hitachi, Mitsubishi, Mitsui, Kawasaki, а также южнокорейские Samsung, LG и Daewoo.

Законопроект о создании территорий опережающего развития был единогласно одобрен Госдумой пару недель назад. На прошлой неделе Госдума во втором чтении приняла другой законопроект, устанавливающий налоговые льготы для резидентов ТОР: федеральная часть налога на прибыль для резидентов территорий опережающего развития будет нулевой, а региональная часть - не выше 5% в течение первых 5 лет и не выше 10% в течение следующих 5 лет. Предполагается, что через 10 лет после создания территорий опережающего развития валовый региональный продукт на Дальнем Востоке увеличится на 2,8 трлн рублей, будет привлечено более 3 трлн рублей частных инвестиций, говорил в октябре глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА. По его словам, приоритет при найме персонала будет отдаваться гражданам России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.