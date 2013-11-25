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Главу поселка в Магаданской области привлекли к ответственности за мусор
25 Ноября 2013, 12:08 | Дальний Восток
Прокуратура Северо-Эвенского района провела проверку соблюдения администрацией поселка Эвенск санитарно-эпидемиологического законодательства.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства поселковая администрация не исполняет обязанности по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Дворовые территории домов по ул. Кооперативной не убирались более 14 суток.
При этом, контейнерные площадки надлежащим образом не оборудованы, что приводит к складированию крупногабаритных предметов и бытового мусора за их пределами, сообщает прокуратура Магаданской области.
По факту выявленных нарушений прокурор района возбудил в отношении главы поселка дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
По результатам его рассмотрения главе назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства поселковая администрация не исполняет обязанности по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Дворовые территории домов по ул. Кооперативной не убирались более 14 суток.
При этом, контейнерные площадки надлежащим образом не оборудованы, что приводит к складированию крупногабаритных предметов и бытового мусора за их пределами, сообщает прокуратура Магаданской области.
По факту выявленных нарушений прокурор района возбудил в отношении главы поселка дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
По результатам его рассмотрения главе назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: штрафы мусор жкх законодательство
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