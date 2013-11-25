Главу поселка в Магаданской области привлекли к ответственности за мусор

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства поселковая администрация не исполняет обязанности по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Дворовые территории домов по ул. Кооперативной не убирались более 14 суток.При этом, контейнерные площадки надлежащим образом не оборудованы, что приводит к складированию крупногабаритных предметов и бытового мусора за их пределами, сообщает прокуратура Магаданской области.По факту выявленных нарушений прокурор района возбудил в отношении главы поселка дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).По результатам его рассмотрения главе назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.