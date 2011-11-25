Собчак рассказала о вип-билетах к Поясу Пресвятой Богородицы

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Известная телеведущая Ксения Собчак написала в Twitter о существовании вип-билетов на проход к Поясу Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя.

«Меня сегодня жена одного чиновника «пригласила» к поясу по випбилетам пройти. Я думала, это циничная шутка. Оказалось – циничная правда», – пишет Собчак. Также телеведущая добавила, что Храм Христа Спасителя выбран не случайно, ведь «там все входы-выходы для «випов» продуманы, чтоб без шума».

Чтобы не быть голословной, Собчак выложила в Twitter фотографию вип-билета для особо важных персон, сославшись на заявление РПЦ, опровергающее сообщения о существовании вип-пропусков. «А как же заповедь «не лги»? – поинтересовалась светская львица. «А вот и пропуск для особо верующих. За гранью добра и зла», – пишет Собчак.

Накануне очевидцы сообщали, что к Храму Христа Спасителя беспрепятственно проходят люди, подъезжающие туда на машинах с номерами серии АМР, пишет РИА Новый Регион.

В минувший четверг Пояс Пресвятой Богородицы установили на специальную арку. Паломники теперь проводят меньше времени в очереди, так как они просто проходят под ковчегом, а не прикладываются к святыне. Святыня пробудет в Москве до вечера 27 ноября.



По данным СМИ, сейчас решается вопрос о том, чтобы Пояс Богородицы облетел столицу на вертолете и благословил всех верующих с воздуха.