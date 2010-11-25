Кафедре теоретической и общей теплофизики ДВГТУ - 90 лет!

Открытая 25 ноября 1920 года кафедра теоретической и общей теплофизики ДВГТУ почти на 10 лет старше своих аналогов из других российских вузов.

Создание кафедры было предопределено исторически, толчком к ее открытию стала инициатива частных предпринимателей Кунста и Альбертса привезти из Америки во Владивосток первую электростанцию. Позднее, когда в советской России был объявлен план ГОЭЛРО, Дальний Восток уже располагал собственными кадрами энергетиков. Начиная с 1936 года в Приморском крае были последовательно построены Артемовская теплоэлектростанция, затем Сучанская и Партизанская. В 60-х годах началось строительство Большого Владивостока и потребовалась ТЭЦ-2, за ней последовала в начале 70-х Лучегорская ГРЭС. За ХХ век в энергетике Приморского края был сделан задел, который позволил создать крепкую промышленность.

- Мы начинали перестройку с установленной мощностью генерирующих станций в 2,5 млн кВт, - говорит заведующий кафедрой д. т. н, профессор ДВГТУ Анатолий ШТЫМ. – Край до сих пор располагает запасом мощности, хотя в годы перестройки из-за экономических проблем и старения оборудования часть генерирующих мощностей вышло из строя.

Кафедра теоретической и общей теплотехники не меняет название все 90 лет, имеет постоянные и тесные контакты с предприятиями, востребована в модернизации. В ДВГТУ первыми в 1991 г. создали малое предприятие – «Центр модернизации котельной техники», опередив большинство вузов, где об этом только заговорили, и на 20 лет предвосхитили программу энергоэффективности и энергосбережения, принятую Правительством РФ в этом году.

Сегодня знания ученых и студентов кафедры теоретической и общей теплофизики востребованы как никогда, страна включилась в борьбу за энергоэффективность. Лозунг - энергию дешевле экономить, чем производить, – теперь актуален и в России.