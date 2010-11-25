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«Мы славим женщину, чье имя Мама!»
Пятый форум матерей Приморского края «Мы славим женщину, чье имя Мама!» пройдет 26 ноября 2010 года в преддверии Дня матери в Доме культуры «Авангард» в с.Борисовка Уссурийского городского округа.
Место проведения выбрано неслучайно. За последние годы это первое вновь открытое учреждение культуры. Духовное возрождение России, объединение прогрессивных сил для решения проблем семьи, материнства и детства в Приморском крае – основная задача форума. Организаторы форума - Региональное отделение ВПП «Единая Россия» и Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства «Мама». Форум подведет итоги работы по поддержке материнства и детства в Приморском крае, обсудит роль общественных объединений. А роль их значительна. В 2010 году силами фонда «Мама» и некоммерческой организацией «Венец» привлечено в край более 7 млн руб. для оказания адресной помощи 301 семье, где кормилиц оказался безработным. Каждая семья получила по 25 тыс. рублей помощи. В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне краевым советом ветеранов и фондом «Мама» объявлена акция «Синий платочек», более 1500 вдов были вручены именные сертификаты и синие платки с эмблемой. Общественные объединения заложили Сад Семьи в деревне «Семейный очаг», где высажено 25 плодовых деревьев с именными табличками. Прошли мастер-классы творческого объединения «Макошь» фонда «Мама» в реабилитационных центрах для несовершеннолетних и в деревне «Семейный очаг» по изготовлению мягкой игрушки.
В рамках мероприятия на базе Приморского краевого общественного благотворительного фонда «Мама» (г. Владивосток, Верхнепортовая, 38, офис 313) создан пункт приема вещей и склад временного хранения. Все желающие смогут привозить туда одежду, игрушки, обувь, книги, бытовую технику и другие вещи для социально не защищенных семей Приморья.
Благотворительная акция «Рука помощи» проходит третий раз. Она нашла широкий отклик среди жителей, коллективов предприятий и организаций края. Организаторы убеждены, что и в этом году мероприятие не потеряет своей актуальности и значимости и станет доброй традицией, действенным инструментом оказания реальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям Приморья.
В работе форума примут участие делегации со всех городов и районов края. Это женщины, которые занимают активную жизненную позицию, в составе различных общественных организаций решают проблемы укрепления института семьи, поддержки материнства, воспитания подрастающего поколения. Здесь же будут чествовать лучших матерей Приморья. С приветствиями и поздравлениями выступят представители Администрации и Законодательного собрания Приморского края, Регионального отделения Партии «Единая Россия». Будут вручены грамоты и благодарности меценатам и благотворителям. Важным моментом мероприятия будет чествование вдов участников ВОВ и вручение им синих платочков. Завершит работу форума гала-концерт.
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