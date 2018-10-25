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Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
Президент уже дал команду начать работу
Повысить выплаты за рождение детей и понизить ипотечную ставку для дальневосточных регионов поручил Президент России Владимир Путин Правительству РФ по итогам заседания Госсовета.
До 30 декабря текущего года Правительство РФ должно принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке. Речь идет о повышении размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделении средств семьям при рождении второго ребенка, осуществлении выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах. Средства дальневосточным регионам будут выделены из федерального бюджета. Также Правительство РФ должно обеспечить снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семьи с детьми.
«Главная ценность Дальнего Востока – люди, сами дальневосточники. Увеличение численности населения является стратегической задачей. Если не будет людей, то не будет никакого опережающего развития региона. Для этого сейчас в точках роста создается социальная инфраструктура, на это направлена поддержка материнства и детства», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Вице-премьер подчеркнул, что Правительство РФ, полпредство ДФО и Минвостокразвития России будут и дальше прорабатывать новые меры для стабилизации численности населения. «Мы будем предлагать еще новые и новые решения и добиваться того, чтобы Дальний Восток развивался, становился перспективным для бизнеса и комфортным для жизни. Для того, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке, у них должны быть хорошие условия для жизни. Они должны иметь хорошие условия для медицинского обслуживания для того, чтобы учить детей, водить их в детские сады, для занятия спортом, получить возможность культурного отдыха», – подчеркнул он.
Ранее Юрий Трутнев отмечал положительный опыт Сахалинской области, где был зафиксирован приток населения. Он отмечал, что в регионе были внедрены эффективные меры поддержки при рождении ребенка и приобретении жилья, поясняя, что данные меры могут быть распространены на весь Дальний Восток.
«Суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке незначительно, но выше, чем в среднем по стране (у Дальнего Востока 1,73, по России – 1,62). Но статистика показывает, что он сейчас снижается во всех дальневосточных регионах. Положительный опыт Сахалинской области, показывает, что меры по стимулированию рождаемости необходимы. Но главное – не останавливаться, повышать качество жизни, чтобы Дальний Восток стал тем местом, где хочется жить, рожать детей, учиться и работать», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 года во Владивостоке.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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". . Повысить выплаты за рождение детей" На 3 рубля! Вы не о том думаете, восстановите уровень жихни в ДВ регионах какой он был во времена "лохматого социализма", когда ЗП у народа была в 2 а то и в 3 раза больше чем в вашей столице! Года надбавки были и люди за свой нелегкий труд и условия жизни в этих районах получали дополнительные преференции! Пока этого не будет, валить с ДВ будут без остановки и рожать за пределами России, там где на ПМЖ остановились!