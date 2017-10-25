www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.59 р. 100 JPY: 50.67 р.
EUR: 67.69 р. 10 CNY: 86.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Владивосток заиграет яркими красками

25 Октября 2017, 16:01 | Дальний Восток

С приходом весны краевой центр заиграет новыми яркими красками. Своим цветением жителей и гостей Владивостока первыми порадуют тюльпаны различной цветовой гаммы, а на смену им придут однолетники – виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» продолжают высаживать в зиму тюльпаны.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо высадки луковичных городские озеленители сейчас готовят цветники к зиме, обрезают деревья и кустарники, убирают слежавшуюся листву и траву.

Напомним, что в уходящем году в приморской столице на клумбы и цветники было высажено около 500 тысяч цветов.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году Владивосток традиционно будут украшать такие цветы, как агератум, тагетес, сальвия, цинерария, петуния, герань, китайская гвоздика, декоративная капуста, канны, фиалки, вербена, георгины, табак душистый, флоксы, цинния и другие.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: владивосток  озеленение  цветы  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru