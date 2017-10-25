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Владивосток заиграет яркими красками
С приходом весны краевой центр заиграет новыми яркими красками. Своим цветением жителей и гостей Владивостока первыми порадуют тюльпаны различной цветовой гаммы, а на смену им придут однолетники – виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
Как подчеркнули в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» продолжают высаживать в зиму тюльпаны.
Помимо высадки луковичных городские озеленители сейчас готовят цветники к зиме, обрезают деревья и кустарники, убирают слежавшуюся листву и траву.
Напомним, что в уходящем году в приморской столице на клумбы и цветники было высажено около 500 тысяч цветов.
В 2018 году Владивосток традиционно будут украшать такие цветы, как агератум, тагетес, сальвия, цинерария, петуния, герань, китайская гвоздика, декоративная капуста, канны, фиалки, вербена, георгины, табак душистый, флоксы, цинния и другие.
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