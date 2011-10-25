Жизнь россиянина оценивается всего в $195 тыс.

Человеческая жизнь бесценна – этот расхожий тезис опровергают и экономисты, и адвокаты, и страховщики. Жизнь россиянина оценивается в 15 раз выше жизни гражданина Таджикистана, но в 13 раз ниже жизни американца.

Эмоции и цифры

Ваша мама, возможно, в детстве говорила вам, что вы стоите «сто миллионов миллиардов». Увы, обналичить часть суммы и купить себе щенка, скорее всего, не получилось. Близкий человек называл золотцем, но пополнить семейный бюджет на стоимость 75 кг благородного металла (примерно 10 млн руб.) это тоже вряд ли помогло.

Современное право основано на концепции, что человеческая жизнь бесценна. И именно эта идея лежит в основе и запрета на рабство и работорговлю, и жестокого уголовного преследования за преступления против личности.

Впрочем, обойтись без оценки жизни, как и тысячелетия назад, в современном мире не получается. «Стоимость человеческой жизни, по существу, главный показатель социально-экономического развития, гораздо более точный, чем ВВП на душу населения. Как и на любом другом рынке, бросовая цена жизни гражданина означает ее неудовлетворительное качество», – пишет ректор Российской экономической школы Сергей ГУРИЕВ в своей книге «Мифы экономики».

Думать об этом вынуждены и государство, и частные компании, и, главное, сами люди. Ведь каждый день, превышая ли скорость на дороге или переходя улицу на красный свет, мы, не задумываясь об этом, оцениваем свою жизнь в денежных знаках, пишет Ins-union.ru.

Как считать

В 60-е годы прошлого века социологи выяснили, что средний американский и британский водитель оценивает свою жизнь примерно в шесть раз выше, чем деньги, которые он мог бы заработать до конца жизни. Опираясь на эти данные, «Росгосстрах» рассчитал, что жизнь жителя Люксембурга стоит $5 млн, США – $2,6 млн, Швеции – $2,4 млн, Великобритании – $2,3 млн, Португалии – $1 млн. Жизнь россиянина оценивается в $195 тыс., а таджика – в $13,3 тыс.

Схожие оценки дает другой подход, основанный на идее, что цена человеческой жизни коррелирует с суммой заработка за всю жизнь. По этой методике средняя стоимость жизни человека среднего возраста равна отношению среднедушевого располагаемого денежного годового дохода к средней вероятности смерти в течение года. Вероятность умереть в России, по данным на 2003 год, составляла 0,016, в США – вдвое меньше, 0,008.

Еще один способ оценки основан на использовании излюбленного экономистами метода предельного анализа. Так, в 1987 году в США подняли допустимую скорость передвижения по некоторым хайвеям на 2%, количество ДТП выросло на 35%. На каждые 125 тыс. сэкономленных часов рабочего времени пришлась одна смерть на дороге. Средняя стоимость часа труда в те годы в США составляла около $12, следовательно, стоимость человеческой жизни на тот момент можно было оценить в $1,54 млн.

Совсем простой способ, доступный каждому, основан на теории вероятности и оценке риска. Если вы готовы заплатить дополнительные $100 за установку подушки безопасности в вашей машине и оцениваете вероятность того, что она спасет вам жизнь, как 1:100 000, свою жизнь вы оцениваете в $10 млн. Если предположить, что вероятность погибнуть под колесами, перебегая улицу на красный свет в попытке сэкономить одну минуту, примерно такая же, выходит, что средний пешеход оценивает свою жизнь примерно в 200 тыс. руб. При средней зарплате примерно 20 тыс. руб. в месяц и 40-часовой рабочей неделе минута рабочего времени среднего россиянина стоит 2 руб.

Прозрачные оценки и риски

Чаще всего сталкиваются с проблемой оценки жизни человека госорганы и страховые компании. Первым ее приходится учитывать для выплаты компенсаций (там, где они предусмотрены законодательно) и для оценки потребностей и эффективности системы здравоохранения.

Страховым компаниям, по словам Алексея ЗУБЦА, руководителя центра стратегического анализа и планирования «Росгосстраха», оценка стоимости жизни необходима как в целях продвижения страховых продуктов, так и для определения справедливого возмещения ущерба. Согласно опросу, проведенному в 2010 году, справедливая цена жизни составляет 4 млн руб. для мужчин, для женщин – 2,1 млн руб. Совершенно ожидаемо, что чем выше доходы, тем дороже люди оценивают свою жизнь.

Оценка справедливой стоимости человеческой жизни в России заметно превосходит размер возмещений, которые предполагаются для пострадавших и их семей при несчастных случаях на производстве и на транспорте. Так, Фонд социального страхования выплачивает сегодня в связи со смертью человека на производстве в результате несчастного случая 64,4 тыс. руб. (не считая ежемесячных пособий иждивенцам погибшего). Выплата не зависит ни от размера зарплаты погибшего, ни от формы собственности предприятия, ни от характера производства. Согласно закону «Об ОСАГО», максимальная выплата (при гибели человека в автокатастрофе) равна 160 тыс. руб.

Отечественные пассажироперевозчики тоже не очень щедры к пострадавшим на транспорте. Так, сегодня семья пассажира, погибшего в результате аварии на железнодорожном транспорте, может рассчитывать на получение возмещения в размере 12 тыс. руб. Сумма 2 млн руб.– выплата в случае гибели пассажира на воздушном транспорте – выглядит более адекватной. Но не стоит забывать, что эти компенсации гарантированы. Например, в Финляндии люди, потерявшие родственников в результате природных катаклизмов и транспортных катастроф, не получают никаких выплат, но если человек остался жив и стал инвалидом, то до конца дней заботу о нем будут нести социальные службы.

Военные, подвергающие свою жизнь риску, а точнее, их близкие могут рассчитывать на определенную компенсацию. По данным «Росгосстраха», родственники погибшего рядового-контрактника по закону могут претендовать на выплату, равную 120 окладам, и по 25 окладов на каждого члена семьи (жену, детей). Например, для семьи погибшего в Чечне рядового-контрактника с должностным окладом 1700 руб. компенсация составит 204 тыс. руб. плюс 42,5 тыс. руб. на каждого члена семьи. Сумма возмещения за погибшего солдата срочной службы составляет 36 тыс. руб. плюс 7,5 тыс. руб. Если солдат или офицер потерял жизнь в небоевых условиях, то в этом случае сумма возмещения составляет 20 окладов. Страховка американского солдата в Ираке – $500 тыс.

Область неопределенности

В ряде стран существует судебная система назначения выплат за потерю близкого человека. Например, в Финляндии родственники погибшего от рук убийцы получат всего лишь несколько сотен евро. Доходы основных преступников страны (бомжи и алкоголики) так малы, что с них нечего взять. Поэтому в стране развито частное страхование жизни.

В США также нет единой системы выплат компенсации, но существуют судебные прецеденты. Например, табачной компании Philip Morris в 2002 году пришлось выплатить $100 млн родственникам человека, умершего от рака легких. А в 2003 году суд обязал фармацевтическую компанию Merck & Co. выплатить $13,5 млн за смерть от инфаркта в результате применения препарата компании.

Компенсации государства за потерю близких в результате технологических аварий, катастроф, террористических актов тоже своеобразный экономический эквивалент стоимости жизни. В России нет единой системы выплат компенсаций, поэтому их размер зачастую необъясним.

Родственники жертв теракта в подземном переходе на Пушкинской площади в 2000 году получили по 20 тыс. руб. Через десять лет государство стало щедрее: выплаты после двойного теракта в московском метро в 2010 году составили 1 млн руб. на человека. А после теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году – уже 3 млн руб. Возможно, сказалось понимание, что средний клиент международного аэропорта значительно богаче, чем пассажир метро. А после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС правительство выплатило по 1 млн руб. семьям погибших энергетиков. Столько же им заплатила компания «РусГидро». Родственники потерпевших в результате теракта на Дубровке получили по 327 тыс. руб., а за погибших во время теракта в школе Беслана платили 1 млн руб. плюс 100 тыс. руб. дополнительно за погибшего ребенка. Для сравнения: родственники погибших в результате теракта 11 сентября в США получили в среднем $2 млн за погибшего и $400 тыс. за раненого.

Если решение о выплатах не вынесено специальным постановлением правительства, потерпевшим приходится судиться. В этом случае компенсация может оказаться значительно больше. Так, родственники генерал-полковника Геннадия ТРОШЕВА, погибшего в авиакатастрофе в Перми, добились от «Аэрофлота» и страховой компании компенсации в 16 млн руб. Это в восемь раз больше, чем получили родственники остальных пассажиров.

Добровольная оценка

В ряде случаев оценивать свою жизнь в рублях и копейках приходится самостоятельно. Самый распространенный случай – страхование жизни. Впрочем, для России это пока более или менее экзотика.

По данным Росстрахнадзора, в 2009 г. размер страховых премий по этому виду страхования составил 15,7 млрд руб., в 2010-м – 22 млрд руб. Но это намного меньше страхования имущества, где объем страховых премий составил в 2010 году 269 млрд руб. По словам Максима ЧЕРНИНА, гендиректора СК «Allianz РОСНО Жизнь», «доля страхования жизни в совокупном страховом портфеле развитых стран – например, в Восточной Европе (Польше, Словакии, Венгрии) – может достигать 55-60%, а у нас – около 2%».

И то, чаще всего это добровольно-принудительное страхование, без которого во многих банках нельзя получить ипотечный кредит. При этом размер страхового тарифа (а значит, и оценка стоимости жизни) зависит от целого ряда факторов – от возраста до наличия вредных привычек. В страховании могут отказать людям с тяжелыми хроническими или онкологическими заболеваниями, больным СПИДом. Для заемщиков из группы риска тариф может быть установлен даже выше максимального. Например, не 2, а 2,5% от остатка ссудной задолженности. Заядлым курильщикам в России в отличие от Америки в ипотеке пока не откажут, но, по словам Алексея Зубца, могут отказать в выдаче крупного денежного кредита.

Криминальные расценки

На международном черном рынке жизнь раба, по данным организации Free the Slaves, стоит всего $90. Это не только в Экваториальной Африке, но даже и в бывшем СССР. На российском черном рынке жизнь человека стоит дороже, чем ее оценивает государство, но ее стоимость примерно равна сумме, в которую жизнь оценивают сами люди. Например, человеческая почка стоит Ђ80 тыс., то есть 3,2 млн руб.

Максим КОРЯКИН, руководитель отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, назвал наши вопросы об оценке стоимости человеческой жизни сумасшедшими и сказал: «Цена, как говорится, договорная». Из материалов последних раскрытых дел о заказных убийствах следует, что «договорная» иногда означает «мизерная». Так, убийца для председателя московского отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» обошелся заказчику всего в $1000 (!). А сам киллер оказался сотрудником уголовного розыска ГУВД по городу Москве.